《全球重要经济事件一览表》--7月5日-7月12日

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7月5日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森出席一场行业活动，主题为“2020年欧盟的金融稳定”(1025)。随后沃尔森将出席一场探讨瑞典楼市泡沫的活动(1100)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

曼谷--第24届东南亚国家联盟(ASEAN)-欧盟高阶官员会议(至6日)。

7月6日(四)

兰州--第23届“兰洽会”在甘肃兰州举办(至9日)。

澳洲霍巴特--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就“全球增长放缓：原因和结果”发表演讲(0745)。

巴黎--欧洲央行执委普雷特出席2017年商业银行经济学家国际会议(ICCBE)(1100)。

华盛顿--美联储理事鲍威尔发表演说(1400)。

麻萨诸塞州--美联储副主席费舍尔发表演说(2330)。

塔林--欧盟司法与内部事务部长非正式会议(至7日)。

墨西哥城--墨西哥央行将公布货币政策会议记录。

7月7日(五)

华盛顿--美联储发布半年度货币政策报告。

汉堡--20国集团(G20)国际峰会(至8日)。

汉堡--中国国家主席习近平出席德国汉堡G20峰会(至8日)。与会期间，习近平将与美国总统特朗普举行会晤。

7月8日(六)

法国普罗旺斯--瑞典央行副总裁史金斯利出席Les Rencontres Economiques会议(1330)。

7月9日(日)

法国普罗旺斯--欧洲央行执委科尔出席Les Rencontres Economiques会议(1100)。

7月10日(一)

悉尼--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在澳洲商业经济学家(ABE)活动上发表演说(0305)。

越南河内--亚太普惠金融论坛(至11日)。

7月11日(二)

纽约--美联备理事布雷纳德在纽约联储举办的“央行资产负债表正常化：何谓新常态？”会议上发表讲话(1600)。

布鲁塞尔--欧盟经济与金融事务委员会会议。

7月12日(三)

丹佛--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济前景和美联储资产负债表状况发表讲话(1815)。

华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述(1400)。

渥太华--加拿大央行宣布利率决定和货币政策报告，随后召开记者会(1400)。

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

越南河内--第四届亚太经合组织(APEC)金融基础设施发展网络会议(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 徐文焰；审校 白云)