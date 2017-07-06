《全球重要经济事件一览表》--7月6日-7月13日

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7月6日(四)

--中国国家主席习近平对德国进行国事访问。

伦敦--英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂在LBC电台发表讲话。

巴黎--法国总统马克龙在爱丽舍宫会见世界银行行长金墉(0900)。

华盛顿--美联储理事鲍威尔发表演说(1400)。

巴黎--欧洲央行执委普雷特出席2017年商业银行经济学家国际会议(ICCBE)(1100)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录。

塔林--欧盟司法与内部事务部长非正式会议(至7日)。

兰州--第23届“兰洽会”在甘肃兰州举办(至9日)。

曼谷--第24届东南亚国家联盟(ASEAN)-欧盟高阶官员会议(至6日)。

澳洲霍巴特--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就“全球增长放缓：原因和结果”发表演讲(0745)。

7月7日(五)

法国普罗旺斯--法国年度商业会议，法国财长勒梅尔将出席(至9日)。

汉堡--20国集团(G20)国际峰会(至8日)。

汉堡--中国国家主席习近平出席德国汉堡G20峰会(至8日)。与会期间，习近平将与美国总统特朗普举行会晤。

7月8日(六)

普罗旺斯--英国央行副总裁康利夫发表讲话。

7月9日(日)

普罗旺斯--欧洲央行执委科尔出席Les Rencontres Economiques会议(1100)。

7月10日(一)

--全国人大常委会委员长张德江正式访问葡萄牙、波兰和塞尔维亚，至19日。

悉尼--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在澳洲商业经济学家(ABE)活动上发表演说(0305)。

越南河内--亚太普惠金融论坛(至11日)。

7月11日(二)

纽约--美联备理事布雷纳德在纽约联储举办的“央行资产负债表正常化：何谓新常态？”会议上发表讲话(1600)。

布鲁塞尔--欧盟经济与金融事务委员会会议。

7月12日(三)

丹佛--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济前景和美联储资产负债表状况发表讲话(1815)。

华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述(1400)。

渥太华--加拿大央行宣布利率决定和货币政策报告，随后召开记者会(1400)。

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

越南河内--第四届亚太经合组织(APEC)金融基础设施发展网络会议。

7月13日(四)

爱达荷VICTOR--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1530)。

巴黎--法国和德国领导人峰会。

伦敦--英国央行宣布利率决定，随后发布会议记录。

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定。

首尔--韩国央行召开货币政策会议，宣布利率决定。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (编译 汪红英；审校 徐文焰)