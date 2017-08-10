《全球重要经济事件一览表》--8月10日-8月17日

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8月10日(四)
纽约--美国纽约联储总裁杜德利参加关于就业趋势和薪酬不均的经济简报会(1400)。
墨尔本--澳洲央行总裁洛威出席下议院经济委员会听证会(2330)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
8月11日(五)
香港--2017年(第十四届)中国并购年会。
约翰内斯堡--南非财长吉加巴发表演说(0600)。
德州阿灵顿--达拉斯联储总裁柯普朗出席德州大学阿灵顿分校一场活动的问答环节(1340)。
明尼苏达州布隆明顿--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利出席一场银行业活动的问答环节(1530)。
8月13日(日)
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在穆迪一项论坛活动中发表讲话(2335)。
8月14日(一)
暂无重要经济事件
8月15日(二)
悉尼--澳洲央行公布8月政策会议的会议记录(0130)。
8月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的会议记录(1800)。
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。
8月17日(四)
德州拉巴克--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席拉巴克商会活动的问答环节(1700)。
明尼苏达州伊代纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加伊代纳扶轮社活动的问答环节(1745)。
堪培拉--澳洲央行助理总裁Luci Ellis发表演说。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)