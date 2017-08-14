《全球重要经济事件一览表》--8月14日-8月21日

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(除特别说明外，均为GMT时间)
8月14日(一)
北京--中国国家统计局在国务院新闻办就7月国民经济运行情况举行新闻发布会。
北京--中国外交部举行例行新闻发布会(0700)。
8月15日(二)
悉尼--澳洲央行公布8月货币政策会议的会议记录(0130)。
8月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的会议记录(1800)。
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。
8月17日(四)
德州拉巴克--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席拉巴克商会活动的问答环节(1700)。
明尼苏达州伊代纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加伊代纳扶轮社活动的问答环节(1745)。
堪培拉--澳洲央行助理总裁Luci Ellis发表演说。
8月18日(五)
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加达拉斯县社区学院区会议日的问答环节(1415)。
悉尼--澳洲央行支付系统委员会会议。
8月21日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(1100)。
雅加达--印尼央行理事会会议(至8月22日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)