《全球重要经济事件一览表》--8月4日-8月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月4日(五)

悉尼--澳洲央行公布季度货币政策声明(0130)。

莱斯特城--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹出席一场穆斯林活动(1715)。

8月7日(一)

纳什维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1545)。

南达科他州--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利出席一场活动的问答环节(1725)。

阿布扎比--石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会召开会议，讨论提高减产协议执行率问题(至8月8日)。

8月8日(二)

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特发表讲话(2235)。

8月9日(三)

惠灵顿--新西兰央行公布利率决定和货币政策声明(2100)。

8月10日(四)

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于就业趋势和薪酬不均的经济简报会。(1400)

墨尔本--澳洲央行总裁洛威出席下议院经济委员会听证会。(2330)

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

8月11日(五)

香港--2017（第十四届）中国并购年会。

约翰内斯堡--南非财长吉加巴发表演说(0600)。

德州阿灵顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席德州大学阿灵顿分校一场活动的问答环节(1340)

明尼苏达州布隆明顿--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利出席一场银行业活动的问答环节(1530)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)