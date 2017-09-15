《全球重要经济事件一览表》--9月15日-9月22日

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9月15日(五)

--国新办就民间投资举行吹风会。

北京--2017金融街论坛(最后一日)。

--中国发改委就宏观经济运行情况并回应热点问题举行新闻发布会。

--中国农业部就推进农村创业创新和加快培育农业农村发展新动能有关情况举行发布会(0700)。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在商业经济学家协会(Society of Business Economists)年会上发表演说(0850)

爱沙尼亚塔林--欧盟财长和央行总裁举行非正式会谈会议，主要讨论欧元区未来整合、资本市场联盟及赋税问题(至9月16日)

爱沙尼亚塔林--欧洲央行执委会成员莫尔许在Eurofi 2017金融论坛“欧盟27国与欧元区未来方向”中主持一个小组讨论会(0545)。

卢布尔雅那--德国央行副总裁Claudia Buch在宏观审慎政策会议上讲话。

赫尔辛基--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在主题为“影子银行：银行之外的金融媒介”的活动中发表演说(0600)。

爱沙尼亚塔林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在Eurofi 2017金融论坛“欧盟27国与欧元区未来方向”相关活动中与其他人士交换意见(0815)。

爱沙尼亚塔林--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧盟财长非正式会议。

爱沙尼亚塔林--欧洲央行总裁德拉吉与欧洲央行执委科尔出席欧元集团一项会议。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在商业经济学家协会的年度会议上发言(0850)。欧洲央行管委连恩将发表讲话。

爱沙尼亚塔林--欧元集团会议。

爱沙尼亚塔林--欧盟经济与金融事务部长会议非正式会议(至9月16日)(0600)。

莫斯科--俄罗斯央行利率决定(1030)。

9月16日(六)

仰光--香港特区行政长官林郑月娥在仰光举行的世界华商大会(WCEC)上发表讲话(1200)。

新加坡--印尼财政部长英卓华在新加坡年度峰会上发表讲话(0100)。

9月18日(一)

罗马--欧洲央行监督官员Ignazio Angeloni参加意大利银行业2017年年会的小组讨论。

华盛顿--英国央行总裁卡尼于国际货币基金组织(IMF)发表演说，之后与IMF总裁拉加德进行公开讨论(0700)。

加拿大萨斯喀彻温省--加拿大央行副总裁连恩在萨克屯(Saskatoon)区域经济发展局发表演说(1830)。

9月19日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)开始两日政策会议。

开普敦--南非央行开始三日政策会议(至9月21日)

悉尼--澳洲央行将公布9月货币政策会议记录(0130)

9月20日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)谈论货币政策(1200)。

华盛顿--美联储FOMC宣布利率决议(1800)。

华盛顿--美联储主席叶伦举行记者会(1830)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，未有利率公布计划。

东京--日本央行货币政策会议(至9月21日)。

悉尼--澳洲央行助理总裁Luci Ellis在澳洲商业经济学者(ABE)会议上发表演说(0230)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至9月22日)。

9月21日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一场会议上就金融稳定发表演说(1330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布货币政策会议记录(0730)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议。

奥斯陆--挪威央行在宣布利率决议和公布货币政策报告后举行记者会(0800)。

珀斯--澳洲央行总裁洛威将在美国商会发表演说(0200)。

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。

9月22日(五)

瑞典林雪平市--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)就当前货币政策和央行作用对学生发表演讲(1015)。

苏黎世--旧金山联储总裁威廉姆斯在瑞士央行闭门研讨会期间举行媒体见面会(1000)。

俄克拉荷马市--达拉斯联储总裁柯普朗在堪萨斯和达拉斯联储能源会议前参加问答环节，堪萨斯联储总裁乔治发表主旨演讲，此次会议的主题为“全球石油供需：未来将更加均衡”(1330)。

苏黎世--瑞士央行管委会候补委员Dewet Moser发表讲话，题为“从央行角度看国际改革进程和利率指标的重要性”(0900)

法兰克福--欧洲央行高级官员在金融稳定性会议上发表讲话，演讲人包括欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)。

挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威科技大学对学生发表演讲(0900)。

伦敦--国际清算银行货币经济部主管Claudio Borio出席OMFIF City Lecture城市讲座活动。

雅加达--印尼央行理事会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 陈宗琦)