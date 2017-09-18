《全球重要经济事件一览表》--9月18日-9月25日

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9月18日(一)

巴塞尔--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)参加国际清算银行(BIS)一项会议的“银行业政策挑战”小组讨论会(1430)。

罗马--欧洲央行监督官员Ignazio Angeloni参加意大利银行业2017年年会的小组讨论。

华盛顿--英国央行总裁卡尼于国际货币基金组织(IMF)发表演说，之后与IMF总裁拉加德进行公开讨论(0700)。

加拿大萨斯喀彻温省--加拿大央行副总裁连恩在萨克屯(Saskatoon)区域经济发展局发表演说(1830)。

9月19日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)开始两日政策会议。

开普敦--南非央行开始三日政策会议(至9月21日)。

悉尼--澳洲央行将公布9月货币政策会议记录(0130)。

9月20日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)谈论货币政策(1200)。

华盛顿--美联储FOMC宣布利率决议(1800)。

华盛顿--美联储主席叶伦举行记者会(1830)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，未有利率公布计划(至9月21日)。

东京--日本央行货币政策会议(至9月21日)。

悉尼--澳洲央行助理总裁Luci Ellis在澳洲商业经济学者(ABE)会议上发表演说(0230)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至9月22日)。

9月21日(四)

法兰克福--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行“过去低通胀教训，可否做为未来借镜？”会议，担任政策讨论小组主席(0930)。 苏黎世--斯坦佛大学(Stanford University)教授泰勒(John Taylor)就“货币政策决策的概念与机构”发表演讲。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉为第二届ESRB年度会议致欢迎词(1315)。

东京--日本央行货币政策会议(最后一日)，央行总裁黑田东彦将召开记者会(0630)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一场会议上就金融稳定发表演说(1330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布货币政策会议记录(0730)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议。

奥斯陆--挪威央行在宣布利率决议和公布货币政策报告后举行记者会(0800)。

珀斯--澳洲央行总裁洛威将在美国商会发表演说(0200)。

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。

9月22日(五)

法兰克福--欧洲央行执委Pentti Hakkarainen参加第二届ESRB年度会议“欧盟银行业的挑战与未来”会议(0645)。

萨拉热窝--欧洲央行执委科尔于波黑央行二十周年活动的“维稳二十年”大会中发表主题声明(0715)。

意大利库马约尔--欧洲央行监督官员Ignazio Angeloni在一项活动中发表演讲(0845)。

都柏林--欧洲央行总裁德拉吉于三一学院(Trinity College)参加学生圆桌对话(0930)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行“过去低通胀教训，可否做为未来借镜？”会议致闭幕词(1115)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧于第二届ESRB年度会议，担任“银行业之外的宏观审慎政策”小组讨论会主席(1315)。

瑞典林雪平市--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)就当前货币政策和央行作用对学生发表演讲(1015)。

苏黎世--旧金山联储总裁威廉姆斯在瑞士央行闭门研讨会期间举行媒体见面会(1000)。

俄克拉荷马市--达拉斯联储总裁柯普朗在堪萨斯和达拉斯联储能源会议前参加问答环节，堪萨斯联储总裁乔治发表主旨演讲，此次会议的主题为“全球石油供需：未来将更加均衡”(1330)。

苏黎世--瑞士央行管委会候补委员Dewet Moser发表讲话，题为“从央行角度看国际改革进程和利率指标的重要性”(0900)

法兰克福--欧洲央行高级官员在金融稳定性会议上发表讲话，演讲人包括欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)。

挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威科技大学对学生发表演讲(0900)。

伦敦--国际清算银行货币经济部主管Claudio Borio出席OMFIF City Lecture城市讲座活动(0930)。

雅加达--印尼央行理事会会议。

9月25日(一)

纽约州雪城--纽约联储总裁杜德利于奥农达加社区学院就“劳动力发展”发表演讲(1230)。

北达科他州大福克斯--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在一项活动中发表演讲(2230)。

密西根州大急流城--芝加哥联储总裁埃文斯在大急流城经济俱乐部(Economic Club of Grand Rapids)发表演讲(1640)。

大阪--日本央行总裁黑田东彦发表演讲，并接受大阪企业领袖提问(0535)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在一项由劳工与社会事务部组织的研讨会发表演说(0935)。

伦敦--英国央行金融政策委员会(FPC)公布声明(0830)。

东京--日本央行公布7月19-20日政策会议之会议纪录(2350)。

悉尼--澳洲央行金融稳定助理总裁Michele Bullock参加主题为“今后何去何从？”的小组讨论会(2115)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)