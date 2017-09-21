《全球重要经济事件一览表》--9月21日-9月28日

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9月21日(四)

--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况(0200)。

北京--中国国际经济交流中心经济每月谈，主题为“下一代贸易：E国际贸易”。

东京--日本央行货币政策会议(最后一日)，央行总裁黑田东彦将召开记者会(0630)。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行“过去低通胀教训，可否做为未来借镜？”会议，担任政策讨论小组主席(0930)。

苏黎世--斯坦佛大学教授泰勒(John Taylor)就“货币政策决策的概念与机构”发表演讲。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉为第二届ESRB年度会议致欢迎词(1315)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布货币政策会议记录(0730)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议。

奥斯陆--挪威央行在宣布利率决议和公布货币政策报告后举行记者会(0830)。

开普敦--南非央行货币政策会议(最后一日)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至9月22日)。

珀斯--澳洲央行总裁洛威将在美国商会发表演说(0200)。

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。

9月22日(五)

法兰克福--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen参加第二届ESRB年度会议“欧盟银行业的挑战与未来”会议(0645)。

萨拉热窝--欧洲央行执委科尔于波黑央行20周年活动“20年的稳定”大会中发表主题声明(0715)。

都柏林--欧洲央行总裁德拉吉于三一学院(Trinity College)发表演说并参加学生圆桌对话(0800/0930)。

意大利库马约尔--欧洲央行监督官员Ignazio Angeloni在一项活动中发表演讲(0845)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行“过去低通胀教训，可否做为未来借镜？”会议致闭幕词(1115)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧于第二届ESRB年度会议，担任“银行业之外的宏观审慎政策”小组讨论会主席(1315)。

瑞典林雪平市--瑞典央行副总裁佛洛登就当前货币政策和央行作用对学生发表演讲(1015)。

苏黎世--旧金山联储总裁威廉姆斯在瑞士央行闭门研讨会期间举行媒体见面会(1000)。

俄克拉荷马市--堪萨斯和达拉斯联储能源会议。堪萨斯联储总裁乔治发表开幕主旨演讲(1330)，达拉斯联储总裁柯普朗将参加问答环节(1730)。

苏黎世--瑞士央行管委会候补委员Dewet Moser发表讲话，题为“从央行角度看国际改革进程和利率指标的重要性”(0900)

法兰克福--欧洲央行高级官员在金融稳定性会议上发表讲话，演讲人包括欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚和瑞典央行总裁英韦斯。

挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森在挪威科技大学对学生发表演讲(0900)。

伦敦--国际清算银行货币经济部主管Claudio Borio出席OMFIF City Lecture城市讲座活动(0930)。

雅加达--印尼央行理事会会议。

佛罗伦萨--英国首相特雷莎梅(文翠珊)发表演说。

9月23日(六)

--新西兰大选。

9月24日(日)

--德国大选展开投票。

9月25日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会的经济及货币事务委员会(ECON)听证会(1300)。

纽约州雪城--纽约联储总裁杜德利于奥农达加社区学院就“劳动力发展”发表演讲(1230)。

北达科他州大福克斯--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在一项活动中发表演讲(2230)。

密西根州大急流城--芝加哥联储总裁埃文斯在大急流城经济俱乐部发表演讲(1640)。

大阪--日本央行总裁黑田东彦发表演讲，并接受大阪企业领袖提问(0535)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在一项由劳工与社会事务部组织的研讨会上发表演说(0935)。

伦敦--英国央行金融政策委员会(FPC)公布声明(0830)。

东京--日本央行公布7月19-20日政策会议之会议纪录(2350)。

悉尼--澳洲央行金融稳定助理总裁Michele Bullock参加主题为“今后何去何从？”的小组讨论会(2115)。

9月26日(二)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)就经济前景和货币政策发表演说(1630)。

克利夫兰--全美商业经济协会(NABE)举行年会，克利夫兰联储总裁梅斯特主持题为“全球前景”的讨论(1330)，美联储主席叶伦将在午宴上发表演说(1550)。

布拉迪斯拉发--欧洲央行管委会委员暨斯洛伐克央行总裁马库赫举行新闻发布会(1100)。

青岛--第17届中国钢铁原材料国际研讨会，至28日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9月27日(三)

堪萨斯城--美国联邦储备理事会理事布雷纳德发表演说，主题为“劳动市场差异和美联储的任务”(1800)。

柯克斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一场活动上就美国经济和货币政策发表演说(1730)。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利为一场与高等教育有关的活动致开幕词(1315)。

挪威克里斯蒂安桑--挪威央行总裁奥尔森发表演说(0915)。

挪威博德--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说(0900)。

加拿大纽芬兰与拉布拉多省--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，随后举行新闻发布会(1600)。

纽约--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(2130)。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决议(2000)。

曼谷--泰国央行货币政策会议。

9月28日(四)

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯和副总裁佛洛登出席瑞典议会财政委员会针对货币政策的公开听证会。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济与货币政策发表演说(1345)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本证券业年度会议上发表演说(0635)。

哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演说(0720)。

伦敦--澳洲央行副总裁德贝尔在英国央行举办的会议中发表演讲。

东京--日本央行公布9月20-21日政策会议的审议委员意见摘要(2350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(1100)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)