《全球重要经济事件一览表》--9月25日-10月2日

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9月25日(一)

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行第二届研究年会致开幕词(0700)。欧洲央行执委科尔主持有关“撤出非标准货币政策”的小组讨论(1445)。

里斯本--欧洲央行执委莫尔许在葡萄牙与欧洲央行联合举行的央行风险管理会议上作主旨演讲(0915)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会的经济及货币事务委员会(ECON)听证会(1300)。

纽约州雪城--纽约联储总裁杜德利于奥农达加社区学院就“劳动力发展”发表演讲(1230)。

北达科他州大福克斯--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在一项活动中发表演讲(2230)。

密西根州大急流城--芝加哥联储总裁埃文斯在大急流城经济俱乐部发表演讲(1640)。

大阪--日本央行总裁黑田东彦发表演讲，并接受大阪企业领袖提问(0535)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在一项由劳工与社会事务部组织的研讨会上发表演说(0935)。

伦敦--英国央行金融政策委员会(FPC)公布声明(0830)。

东京--日本央行公布7月19-20日政策会议之会议纪录(2350)。

悉尼--澳洲央行金融稳定助理总裁Michele Bullock参加主题为“今后何去何从？”的小组讨论会(2115)。

9月26日(二)

华盛顿--美联储理事布雷纳德就“就业市场差距”在美联储理事会会议上发言(1430)。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行第二届研究年会上就“好的退休金计划设计”发表讲话。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克就经济前景和货币政策发表演说(1630)。

克利夫兰--全美商业经济协会(NABE)举行年会，克利夫兰联储总裁梅斯特主持题为“全球前景”的讨论(1330)，美联储主席叶伦将在午宴上发表演说(1550)。

布拉迪斯拉发--欧洲央行管委会委员暨斯洛伐克央行总裁马库赫举行新闻发布会(1100)。

青岛--第17届中国钢铁原材料国际研讨会，至28日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9月27日(三)

马德里--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在“第八届金融论坛”发表主旨演讲(0710)。

堪萨斯城--美国联邦储备理事会理事布雷纳德发表演说，主题为“劳动市场差异和美联储的任务”(1800)。

法兰克福--欧洲央行发布月度贷款和货币供应数据(0800)。

柯克斯维尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一场活动上就美国经济和货币政策发表演说(1730)。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利为一场与高等教育有关的活动致开幕词(1315)。

挪威克里斯蒂安桑--挪威央行总裁奥尔森发表演说(0915)。

挪威博德--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说(0900)。

加拿大纽芬兰与拉布拉多省--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，随后举行新闻发布会(1600)。

纽约--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(2130)。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决议(2000)。

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。

9月28日(四)

柏林--欧洲央行执委普雷特发表演说(0800)。

伦敦--美联储副主席费舍尔就“中央银行的发展”发表讲话(1400)。

维也纳--欧洲央行执委劳滕施莱格就“欧洲的央行监管--成就、挑战与展望”发表演讲(1110)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯和副总裁佛洛登出席瑞典议会财政委员会针对货币政策的公开听证会。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济与货币政策发表演说(1345)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本证券业年度会议上发表演说(0635)。

哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演说(0720)。

伦敦--澳洲央行副总裁德贝尔在英国央行举办的会议中发表演讲。

东京--日本央行公布9月20-21日政策会议的审议委员意见摘要(2350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(1100)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

9月29日(五)

布鲁塞尔--欧洲央行执委努伊参加单一处理委员会会议中，有关银行业联盟的讨论(0730)。

伦敦--欧洲央行总裁德拉吉与英国央行卡尼在英国央行组织的会议上进行对话。(1415)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克在该行主办的活动上发表有关经济前景和金融科技的讲话(1500)。

挪威哈马尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen和Egil Matsen发表讲话(0825)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0800)。

**10月2日(一)

德克萨斯州厄尔巴索--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在“与美联储对话餐会”上参与问答环节(1800)。

奥斯陆--挪威央行举办会议，主题为“大数据、机器学习与宏观经济”(至10月3日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 徐文焰；审校 李婷仪)