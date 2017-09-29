《全球重要经济事件一览表》--9月29日-10月6日

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9月29日(五)

--中国社科院中国城市发展高峰论坛暨《城市蓝皮书No.10》发布会(0130)。

--中国国新办就十八大以来农业农村工作进展有关情况举行发布会(0200)。

伦敦--英国央行举办会议，纪念取得独立管理货币政策的权力20年(最后一日)。

伦敦--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在英国央行组织的会议上发表讲话(1030)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委努伊参加单一处理委员会会议中，有关银行业联盟的讨论(0730)。英国央行副总裁康利夫将发言(1200)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克在该行主办的活动上发表有关经济前景和金融科技的讲话(1500)。

挪威哈马尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen和Egil Matsen发表讲话(0825)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(0800)。

10月2日(一)

德克萨斯州厄尔巴索--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在“与美联储对话餐会”上参与问答环节(1800)。

奥斯陆--挪威央行举办会议，主题为“大数据、机器学习与宏观经济”(至10月3日)。

10月3日(二)

悉尼--澳洲央行货币政策决定(0330)。

瑞典哥特堡PARKGATAN--瑞典央行总裁英韦斯就经济发展与当前货币政策发表讲话(0930)。

加拿大魁北克--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话。

10月4日(三)

圣路易斯--美国联邦储备理事会主席叶伦在圣路易斯社区银行会议致开幕词

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

10月5日(四)

墨尔本--澳洲央行副总裁德贝尔参与墨尔本学院宏观经济政策会议的小组讨论(0530)。

马尼拉--第四届东盟-欧盟高层会议(至10月6日)

纽约--美国联邦储备理事会理事鲍威尔、纽约联储总裁杜德利、美国财政部市场操作集团(Treasury Market Practices Group)成员--摩根士丹利的Tom Wipf和摩根大通的Sandie O‘Connor在如何改善该集团操作的研讨会上讲话(1230)。

奥斯汀--美国费城联储总裁哈克在联邦储备系统主办的投资美国劳动力大会上讲话(1330)。堪萨斯城联储总裁乔治也在同一会议上发表讲话(2030)。

圣路易斯--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在圣路易斯联储主办的“21世纪的社区银行：研究和政策会议”发表主旨演讲(1315)。

10月6日(五)

密苏里--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说，主题为“全美大都会统计地区生活水平”(1750)。

奥斯汀--联邦储备系统主办活动“投资美国劳动力ˇ”会议。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗将发表演说(1645)，亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克参加问答环节(1315)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)