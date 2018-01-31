《分析师观点》台湾去年第四季经济成长超预期，正面看待上半年表现

路透台北1月31日 - 台湾主计总处周三公布，去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.28%，明显优于市场预估的2.50%，为连续第七季正成长，并创2015年第一季(年增3.99%)以来最高增幅。

2017年经济成长率概估值则为2.84%。

路透此前调查14家金融机构中值显示，台湾第四季经济成长率料达2.50%，景气复苏缓和。

**市场评论**

--元富投顾总经分析师 姜光宇：

第四季GDP数据超乎我们预期，上半年仍偏正面看待台湾GDP表现，主要受惠于全球经济复苏，以及台湾内需也见回温迹象，其中消费者信心指数创两年新高、台湾领先指标也往上走，且之前苹果新机产品拉货期间延长至第四季，也让第四季GDP优于市场预期，将因此上调我们对今年第一季GDP的预估往3%靠拢。

--凯基投顾分析师 刘建志:

比我们的预估高很多，主要是强劲的出口数据所贡献。但因造成出口好于预期的苹果新智慧手机iPhone X递延出货利多，近期不断传出出货下修的负面消息，可能对第一季GDP年增率造成负面影响，预估年增率在2.4%，至于2018年全年GDP，我们则估在2.3%。由于下半年经济增长动能不如上半年，因此央行纵然下半年有机会升息，也顶多升半码到一码，但也有存在不升息的可能。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数周三收涨0.24%，报11,103.79点。

--台币兑美元收升9分，报29.150。

--台湾指标10年期公债107/2发行前交易殖利率收低1.60基点报1.0370%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾主计总处网，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻，可点选

--参看台湾经济数据相关新闻，请点

**相关背景**

--央行第四季底理监事会议决议重贴现率维持1.375%，连六季维持利率不变。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (发稿 路透台北中文部；审校 张喜良)