《分析师观点》台湾去年第四季经济成长3.28%，复苏仍缓央行料不会升息

路透台北2月13日 - 台湾主计总处周二表示，去年第四季经济成长率统计值为成长3.28%，和概估一致，并创近三年高位。但分析师则认为经济成长复苏仍缓和，料央行不会升息。

经济成长前高是2015年首季的成长3.99%。去年全年经济成长率统计值则为2.86%，略高于概估值的成长2.84%。

主计总处并预估，2018年经济成长率为2.42%，较前估成长2.29%略有上调；通膨率为年增1.21%，亦高于前估的成长0.96%。

最新预估 11月时预估

2018年GDP年变动率 +2.42 +2.29

2018年CPI年变动率 +1.21 +0.96

--2018年出口 +4.54 +4.51

--2018年进口 +6.98 +5.47

**市场评论**

--永丰金控分析师 林南君:

我们预估台湾今年内需部分的民间消费和投资的部分会好一点，全球景气处正面复苏，但2018年出口不会太亮眼，因2017年的第四季太好了，除非今年iphone销售有更大突破，拉抬需求。

我们预估，2018年GDP成长2.6%，CPI可能短期内会上修。美国2018年料持续升息，但台湾的景气灯号还绿灯边缘，复苏力道并不稳定，台湾经济成长虽不错，但也没好可以到支撑升息循环，因此央行今年将维持利率不变。

--星展银行分析师 马铁英：

由于短期的顺风仍然强劲，星展集团上调2018年台湾GDP成长率，由原先的2.5%上调至2.8%。对于2019年的预估则维持在2.4%不变，主要考虑到长期内结构性逆风因素的影响，包括人口高龄化，与中国的技术差距缩减，以及贸易竞争力的下滑等。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数周一封关时收升0.48%，报10,421.09点。

--台币兑美元收升4.2分，报29.358。

--台湾指标10年期公债107/2周一封关时并未成交，2月8日收在1.0395%。

**相关连结**

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**相关背景**

--央行第四季底理监事会议决议重贴现率维持1.375%，连六季维持利率不变。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)