《分析师观点》台湾央行连五季按兵不动，通膨温和今年料难升息

路透台北9月21日 - 台湾央行周四宣布，理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水准。

台湾央行总裁彭淮南说，〞通膨没有问题，非常温和，且实质利率是正的。〞此外他也表示，台湾的产出缺口有扩大的趋势。

台湾央行先前在新闻稿中称，本年下半年和明年经济成长力道温和；至于美国FED将启动缩表，且走向贸易保护主义、地缘政治冲突增添全球经济金融前景风险。

央行也预测，明年CPI年增率为1.12%，今年CPI年增率估为0.8%。

路透调查结果显示，在17家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续五季维持政策利率不变。

**市场评论**

--兆丰证券分析师 李志安：

台湾央行决议维持利率不变符合市场预期。以国际来看，主要国家央行近期将货币政策转紧，是希望趁着明年第二季经济出现转折前，将利率正常化，这是属于温和性的紧缩。回到台湾看，在通膨比别人还低，实质利率仍是正的状态下，短期没有必要升息。目前的重贴现率1.375%，足以应付景气迈向衰退循环所需要的降息空间。

--台新投顾总经分析师 王凯民：

央行此次维持利率不变，一如市场普遍预期，因为台湾经济成长幅度并不强，今年经济成长率预估才2.1%，且景气灯号仍在黄蓝灯，至于通膨指标也仍在低档，今年CPI年增率料不到1%，预估央行今年皆维持利率不变，明年再观察通膨表现及景气灯号何时回到绿灯。

**市场反应**

--央行决议在台湾汇市收盘后公布，台币兑美元收贬7.6分，报30.208。

--台湾加权股价指数收涨0.56%，至10,578.44点。

--指标10年期公债106/9期殖利率收高1.29基点至1.0369%。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--台湾主计总处8月中将今年经济成长率预估调高至2.11%，明年首估为成长2.27%。主计长朱泽民表示，景气持续稳定平缓成长。

--台湾8月外销订单金额较上年同期升7.5%，略低于路透预估的年增8.5%，为连续第13个月正成长。

--台湾8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.96%，略低于市场预期的升1.12%，惟稍高于7月的年增0.77%。（完）

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