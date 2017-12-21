《分析师观点》台湾央行连六度维持利率不变，明年下半年才有升息机会

路透台北12月21日 - 台湾央行周四一如预期宣布，第四季理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续六季维持于1.375%原水准。

同时，央行亦公布，2018年的M2货币成长目标区订在2.5-6.5%，与上年相同。

2009年台湾M2年增率曾经达到7.21%，高于目标区2.5-6.5%，央行因而修正当年目标区至3.5-7.5%；而之后的目标区均在2.5-6.5%。

央行并预估，今年通膨率估0.61%，核心物价估1.02%；明年通膨率估1.12%；经济成长率部分，估今年为2.61%，明年则估2.35%。

台湾央行称展望明年产出缺口仍为负，货币政策持续适度宽松。至于明年国际经济与金融情势不确定性甚高，使M2目标区间维持不变。

路透此前调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续六季维持政策利率不变。

**市场评论**

--第一金投顾分析师 留政钰：

台湾央行决议维持利率不变符合市场预期。央行预估明年GDP在2.35%，显示经济增长仅温和复苏。明年CPI虽然走高，但年增率仍不到2%，还是偏低，因此物价没有太大压力。此外，央行又持续强调明年产出缺口仍为负，由上述预测来看，明年上半年还是看不到央行有升息的动作，必须等到第二季再观察当时的环境，来决定下半年要不要升息。

--国泰投信首席经济学家 王诚宏：

目前仍没办法改变央行中性货币政策的看法，故此次央行维持利率不变，符合市场预期，而今年台湾经济外热内温，明年GDP年增率估在2.5%以上，有望优于央行预期，预期央行最快明年下半年升息一次。

**市场反应**

--央行决议在台湾汇市收盘后公布，台币兑美元收升0.2分，报29.988。

--台湾加权股价指数收跌0.15%，至10,488.97点。

--指标10年期公债106/9期殖利率收低0.95基点至1.0000%。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--主计总处11月底上调今年经济成长率预估值至2.58%(原为2.11%)，2018年为2.29%(前估为成长2.27%)，同时略为下调今年通膨率至0.62%(前估0.66%)，明年通膨率则上调为0.96，前估0.87%。

--经济部最新公布，11月外销订单金额较上年同期升11.6%，创五个月高位，优于路透预估的年增8.1%，为连续第16个月正成长。

--财政部11月初公布，10月出口金额为275.4亿美元，较上年同期成长3.0%，较上月则减4.7%；10月进口较上年同期微增0.1%，亦低于市场预估的年增3.7%；10月贸易顺差为52亿美元。(完)

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