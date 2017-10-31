《分析师观点》台湾第三季经济成长概估3.11%胜预期，受出口表现佳提振

路透台北10月31日 - 台湾主计总处周二公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.11%，明显优于市场预估的2.15%，年增率创2015年第一季4.01%以来高位，并为连续第六季正成长。

第三季经季调对上季折成年率(SAAR)的经济成长率为7.45%；经季调对上季的经济成长率(SAQR)为1.81%。

路透调查14家金融机构中值显示，第三季经济成长率料达2.15%，与第二季相去不远，景气复苏相对较缓和。

**市场评论**

--元大投顾首席经济学家 陈森林：

第三季经济成长率概估值优于市场预期，主要因为第三季出口表现比预期来得好，抵销掉资本支出下滑的状况，而目前内需还是疲弱，今年政府支出也未特别积极，至于前瞻建设计划等政府支出要等到明年才会增多，估计明年第一季才可以看到内需略见提振，预估台湾央行至明年上半年皆会维持利率不变，主因台湾内需不强导致通膨偏弱，初估明年全年台湾CPI年增率只有1%。

--凯基投顾总经分析师 刘建志：

第三季经济成长率估达到3.11%，比我们预期来得好，主要是下半年有些国家景气优于预期，尤其是美国的GDP成长就比预期好很多，中国大陆大家本来认为不好，但也比预期佳。

另外，欧元区今年的GDP成长也不逊于美国，台湾在这些外部因素挹注之下，景气也跟着好转，这一点从出口的表现就可以看出来；再加上第四季还有苹果新机销售逐渐加温的因素，预估年底前可望经济成长力道应不错。

虽然景气略有好转，但台湾央行第四季应该不会有升息动作，主要是通膨稳定，而央行最关注的仍是经济成长，不会因为GDP稍稍起来就有动作。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数周二收涨0.34%，报10,793.80点。

--台币兑美元周二收升3.5分，报30.170。

--台湾指标10年期公债106/9R发行前交易殖利率周二收低1.30基点报1.0380%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾主计总处网，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻，可点选

--参看台湾经济数据相关新闻，请点

**相关背景**

--央行第三季理监事会议决议重贴现率维持1.375%，连五季维持利率不变。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (发稿 路透台北中文部; 审校 林高丽)