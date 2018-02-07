《分析师观点》台湾1月出口年增率低于预期，全年增长10%或有机会

路透台北2月7日 - 台湾财政部周三公布，1月出口金额较上年同期成长15.3%，涨幅创四个月新高，但仍低于市场预期的年增17.7%。

1月进口则较上年同期增长23.3%，远高于市场预估的成长10.7%，并创九个月新高；1月贸易顺差为24.2亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

1月年变动率(%) 12月年变动率(%)

整体出口金额 +15.3 +14.8

--中国(含香港) +21.1 +16.8

--美国 +11.1 +12.4

--欧洲 +4.3 +20.7

--日本 +14.4 +9.4

**市场评论**

--第一金投顾分析师 留政钰：

比我们估的年增率13%要好，其中以半导体表现较好，另外基本金属、塑化则因原物料价格上涨有较大增长。台湾因苹果新智慧手机iPhone X预料第一季销售会比去年第四季低，将会影响台湾第一季的出口表现，今年第一季将不会比去年第四季好，以年增率来看，第一季每月出口年增率将会慢慢向10%收敛。

今年出口要维持双位数成长有压力，年增率有8-10%就不错了，因此对整体经济贡献比重会比较少。在此情形下，台湾上半年不会升息，下半年则要看通膨是否升温而定。

--国泰投信分析师 王诚宏：

今年过年比较晚，1月工作天数较长，且比较基期低，再加上全球经济走强，使得1月出口年增率达15.3%。由于今年GDP年增率应该还是在2%以上，经济增长动能仍在上扬，且全球贸易处于成长周期，台湾料将受惠，今年出口年增率应该仍有达到双位数的机会。但因台湾物价没有上扬压力，使得升息必要性不存在，除非有很强的内需刺激方案带动物价上扬，否则今年难见到升息的机会。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元收升1.16角报29.270。

--台湾加权股价指数收高1.42%，至10,551.54点。

--10年公债107/2期发行前交易殖利率收升0.2基点报1.0250%。

**相关连结**

--参看出/进口相关细节，请点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看通膨率相关细节，请点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾央行12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连六季按兵不动。

--台湾主计总处1月31日公布，去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.28%，明显优于市场预估的2.50%，为连续第七季正成长，并创2015年第一季(年增3.99%)以来最高增幅。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)

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