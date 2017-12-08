《分析师观点》台湾11月出口胜预期，下月有望续强惟央行仍料按兵不动

路透台北12月8日 - 台湾财政部周五公布，11月出口金额较上年同期成长14.0%，远高于市场预期的年增8.02%。

财政部指出，11月出口金额达288.8亿美元，为历年单月最高水准。主要受惠于手机及新兴科技应用带动，积体电路出口再登新高，加上海外机械需求热络所致。

10月进口则较上年同期成长9.0%，也高于市场预估的年增6.85%；11月贸易顺差为59.6亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

11月年变动率(%) 10月年变动率(%)

整体出口金额 +14.0 +3.0

--中国(含香港) +16.8 +4.9

--美国 +14.6 +0.6

--欧洲 +10.0 +7.1

--日本 +8.9 -6.0

**市场评论**

--台新投顾总经分析师 王凯民：

11月出口表现强劲，主要受到苹果新机iPhoneX出货动能带动，12月出口仍可望维持强劲，但近期iPhoneX出货现杂音，料1月迈入出口淡季可能表现稍淡，目前出口动能虽佳但内需动能蛮弱的，且通膨并不高，料年底央行仍会维持利率不变，至于明年若是央行副总裁杨金龙接任总裁，明年首季理监事会也料将按兵不动。

--元富投顾总经分析师 姜光宇：

11月出口表现优于预期，预期至明年第二季前出口年增率皆可望维持双位数，主因台湾出口领先指标欧美PMI表现仍旧强劲，尽管出口动能表现亮丽，但目前物价非常低，料年底央行仍会维持利率不变，最快要到明年第二季以后央行才可能祭出升息决策。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元收升1.0分，报30.015。

--台湾加权股价指数收涨0.41%，至10,398.62点。

--10年公债106/9R期殖利率收升0.73基点报0.9623%。

**相关连结**

--参看通膨率相关细节，请点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看出/进口相关细节，请点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连五季按兵不动。

--台湾主计总处此前公布，第三季国内生产总值(GDP)统计值为3.10%%，今年经济成长率估为2.58%(前估为2.11%)，明年为2.29%(前估为2.27%)，并预计明年内需贡献度大于外贸；分析师不排除明年央行有调升利率可能。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)

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