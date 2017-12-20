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《分析师观点》台湾11月外销订单超预期年增11.6%，受成熟市场经济上扬带动
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December 20, 2017 / 8:44 AM / 6 days ago

《分析师观点》台湾11月外销订单超预期年增11.6%，受成熟市场经济上扬带动

2 分钟阅读

    路透台北12月20日 - 台湾经济部周三公布，11月外销订单金额较上年同
期升11.6%，创五个月高位，优于路透预估的年增8.1%，为连续第16个月正成长。前高是6月
的年增13%。   
    
    台湾经济部并预估，12月外销订单金额较上月增幅在-0.4%至+1.7%间，至于今年全年外
销订单年增率在10.9-11.1%。    
                      2017年11月(%)  2017年10月(%)
 外销订单              +11.6%            +9.2
 路透调查               +8.1%              
 订单区域                                  
   中国大陆(含港)       +12.8%          +13.2%
   美国                  +5.8%           +6.5%
   欧洲                 +20.2%          +13.8%
   日本                 +22.8%           +22.9
    **市场评论**   
    
    --凯基投顾总经分析师 刘建志：
    目前外销订单表现大致符合我们预期，预期苹果新品iPhone X出货爆发期料从12月到明
年初，台厂接单可望因此受惠，带动下半年表现优于上半年，主因美国经济成长优于预期及
欧洲经济成长也较以往恢复。受到主要成熟市场经济上扬带动，预估下个月接单仍旺，明年
首季也有机会延续今年第四季成长动能，但很难优于第四季。    
    尽管外销订单表现佳，但因目前通膨温和，预期明天央行理监事会将维持利率不变，最
快明年下半年央行才有可能升息半码。
    
    --台新投顾总经分析师 王凯民：    
    11月外销订单表现优于市场预期，主要受惠资通讯产品接单成长较为突出，因国际新品
相继推出，其他产品接单表现就大致持平预期，预估12月外销订单仍会持续增加但不致于维
持两位数的年增率，整体来看第四季接单蛮旺的，明年第一季成长动能料会趋缓，将降为个
位数增长，而台湾经济维持外热内冷的基调，料明天央行仍将按兵不动，若撇除央行新总裁
的变数，明年全年央行维持利率不变的可能性较高。

    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收贬0.6分报29.996。
    --台湾股市加权股价指数收升0.36%，报10,504.52点。
    --台湾指标10年公债106/9期殖利率收高1.95基点报1.0095%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

    **相关背景**
    --台湾央行将于12月21日召开第四季理监事会议。路透调查结果显示，16家受访金融机
构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续六季维持政策利率不变。
    --台湾国家发展委员会11月27日公布，10月景气对策信号连三个月亮出绿灯，惟综合判
断分数较上月修正后的28分减少5分至23分；但景气领先、同时指标仍持续上升，显示当前
景气仍维持复苏。
    --台湾主计总处11月24日表示，第三季经济成长率经济成长率统计值为成
长3.10%，大致持平概估值的成长3.11%。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电
 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)  

 (集体采写 台北记者组 ；审校 乔艳红)

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