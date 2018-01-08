《分析师观点》台湾12月出口年增14.8%胜预期，今年上半年出口料优于下半年

路透台北1月8日 - 台湾财政部周一公布，2017年12月出口金额较上年同期成长14.8%，创三个月最高，也比市场预期年增9.45%为高。

前高是9月出口年增28.1%。至于12月进口较上年同期增长12.2%，亦高于市场估计的成长9.25 %；12月贸易顺差为61.3亿美元。

财政部表示，2017年全年出口年增13.2%，进口亦年增12.6%，全年贸易顺差578.8亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

12月年变动率(%) 11月年变动率(%)

整体出口金额 +14.8 +14.0

--中国(含香港) +16.8 +16.8

--美国 +12.4 +14.6

--欧洲 +20.7 +10.0

--日本 +9.4 +8.9

**市场评论**

--国泰金控经济研究处协理 陈钦奇：

台湾去年12月出口数字比我们原预估的10%左右还要好，在出口畅旺之下，预估主计总处应可望向上修正去年全年的经济成长率到2.5-2.6%，最高有望看到2.6%。

因去年上半年出口基期较低，考量基期因素，预估今年上半年的出口将较下半年好，但上半年出口成长幅度续呈两位数成长的机率不高。

因此，综合来看，今年上半年台湾央行升息的机率亦较下半年高，主要是出口成长动能还在，且从央行和主计总处对未来展望温和来看，通膨应不是央行考量升息的重点。

--台新投顾总经分析师 王凯民：

去年12月出口表现优于市场预期，主要受惠于人工智慧、比特币挖矿及手机等产品带动对积体电路出口需求较大，另较感意外的是12月机器设备出口的增涨较大，可能受惠于台积电南京厂的设备输出，此皆缓解市场对iPhoneX需求不如预期的担忧，看好今年1月出口可望维持单位数成长，不过第一季出口成长力道将略较第四季缓和。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元收平报29.523。

--台湾加权股价指数收高0.33%，至10,915.75点。

--10年公债106/9期殖利率收高2.19基点报0.9999%。

**相关连结**

--参看通膨率相关细节，请点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看出/进口相关细节，请点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾央行12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连六季按兵不动。

--台湾主计总处公布，去年第三季国内生产总值(GDP)统计值为3.10%%，去年经济成长率预估为2.58%(前估为2.11%)，2018年为2.29%(前估为2.27%)，并预计今年内需贡献度大于外贸；分析师不排除今年央行有调升利率可能。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)

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