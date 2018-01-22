《分析师观点》台湾12月外销订单超预期年增17.5%，第一季有望续正成长

路透台北1月22日 - 台湾经济部周一公布，去年12月外销订单金额较上年 同期升17.5%创10个月高位，高于路透预估的年增13%，前高为2月的22.0%。且为连续第17个 月正成长；去年全年外销订单金额年增长10.9%。 经济部并预估，1月外销订单金额较上月减幅约5.1-7.2%，年增则估25.1-27.9%。 2017年12月(% 2017年11月(%) ) 外销订单 +17.5 +11.6% 路透调查 +13.0% 订单区域 中国大陆(含港) +7.9 +12.8% 美国 +10.2 +5.8% 欧洲 +39.3 +20.2% 日本 +19.9 +22.8% **市场评论** --台新投顾总经分析师 王凯民： 去年12月外销订单表现优于预期，主要受惠于资通讯产品年增逾两成所带动，且来自欧 、美等地区的外销订单皆呈两位数成长，料多来自iPhone新机订单的挹注，显示欧美iPhone 新机销售还不错，展望明年初iPhone新机销售展望并未如此前乐观，后续观察中国农历年iP hone新机的销售情形，但市场对此预期相对保守，料表现可能未如欧美市场强劲，目前预估 1月外销订单金额将稍有转弱，而第一季则可望维持单位数正成长。 --凯基投顾总经分析师 刘建志： 12月外销订单比我预估的好很多，去年第四季以来每个月皆是如此。主要是因为苹果新 手机iPhone X出货延宕效应所致，由于iPhone X的出货高峰可到3月，往前推算两个月可以 反映外销订单状况，由此可以推知，1月份的外销订单也会不错，预计有两位数的年增率可 期。不过随着今年景气高峰落在第一季，下半年可能会走软，央行今年不升息的机率存在， 纵然要升息，时点也会落在下半年。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收跌0.2分报29.432。 --台湾股市加权股价指数收涨0.72%，报11,231.46点。 --台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率收扬0.25基点报1.0925% **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here) **相关背景** --台湾央行12月会议结果将重贴现率维持于1.375%，连续六季维持政策利率不变。 --台湾主计总处11月24日表示，第三季经济成长率经济成长率统计值为成 长3.10%，大致持平概估值的成长3.11%。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北记者组；; 审校 杨淑祯)