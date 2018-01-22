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January 22, 2018 / 8:38 AM / 更新于 a day ago

《分析师观点》台湾12月外销订单超预期年增17.5%，第一季有望续正成长

2 分钟阅读

    路透台北1月22日 - 台湾经济部周一公布，去年12月外销订单金额较上年
同期升17.5%创10个月高位，高于路透预估的年增13%，前高为2月的22.0%。且为连续第17个
月正成长；去年全年外销订单金额年增长10.9%。
    
    经济部并预估，1月外销订单金额较上月减幅约5.1-7.2%，年增则估25.1-27.9%。
                      2017年12月(%  2017年11月(%)
                   )                
 外销订单               +17.5          +11.6%
 路透调查               +13.0%            
 订单区域                                 
   中国大陆(含港)       +7.9            +12.8%
   美国                 +10.2            +5.8%
   欧洲                 +39.3            +20.2%
   日本                +19.9             +22.8%
    **市场评论**   
    
    --台新投顾总经分析师 王凯民：
    去年12月外销订单表现优于预期，主要受惠于资通讯产品年增逾两成所带动，且来自欧
、美等地区的外销订单皆呈两位数成长，料多来自iPhone新机订单的挹注，显示欧美iPhone
新机销售还不错，展望明年初iPhone新机销售展望并未如此前乐观，后续观察中国农历年iP
hone新机的销售情形，但市场对此预期相对保守，料表现可能未如欧美市场强劲，目前预估
1月外销订单金额将稍有转弱，而第一季则可望维持单位数正成长。
    
    --凯基投顾总经分析师 刘建志：
    12月外销订单比我预估的好很多，去年第四季以来每个月皆是如此。主要是因为苹果新
手机iPhone X出货延宕效应所致，由于iPhone X的出货高峰可到3月，往前推算两个月可以
反映外销订单状况，由此可以推知，1月份的外销订单也会不错，预计有两位数的年增率可
期。不过随着今年景气高峰落在第一季，下半年可能会走软，央行今年不升息的机率存在，
纵然要升息，时点也会落在下半年。

    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收跌0.2分报29.432。
    --台湾股市加权股价指数收涨0.72%，报11,231.46点。
    --台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率收扬0.25基点报1.0925%

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

    **相关背景**
    --台湾央行12月会议结果将重贴现率维持于1.375%，连续六季维持政策利率不变。
    --台湾主计总处11月24日表示，第三季经济成长率经济成长率统计值为成
长3.10%，大致持平概估值的成长3.11%。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电
 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)  

 (集体采写 台北记者组；; 审校 杨淑祯)
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