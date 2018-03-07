《分析师观点》台湾2月出口因基期因素较去年同期衰退1.2%，上半年央行有望升息

路透台北3月7日 - 台湾财政部周三公布，2月出口金额较上年同期衰退1.2%，市场则估为成长6.35%；分析师称，2月出口由正转负，纯粹为基期因素；整体来看，上半年出口仍相对稳健，上半年有望升息。

财政部并公布，2月进口较上年同期升0.9%，市场预估为成长8.39%，逊于市场预期；而2月贸易顺差为29.2亿美元。1-2月出口累计较上年同期则增7.3%。

财政部并预估第一季出口年增率上看8%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

2月年变动率(%) 1月年变动率(%)

整体出口金额 -1.2 +15.3

—中国(含香港) -10.8 +21.1

—美国 +12.6 +11.1

—欧洲 +19.1 +4.3

—日本 +9.8 +14.4

**市场评论**

—国泰金控经济研究处协理陈钦奇：

2月出口由正转负，纯粹只是基期因素，若从外销订单观察，整体而言，上半年出口仍相对稳健，主要是欧美景气成长动能仍佳；加上美国税改有望带动美国GDP上调，而台湾内需因加薪等促使消费者信心及消费意愿均处于高档，使整体景气看好，全年经济成长率有望上调。

在外需带动内需之下，民众对于整体景气看法趋乐观，加上美国FED今年可能升息四次，预估台湾央行上半年升息机率高；惟须留意贸易战等不确定因素。

**市场反应**

—此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元收升3.3分，报29.254。

—台湾加权股价指数收跌0.36%，至10,745.32点。

—10年公债107/2期殖利率收跌3.1基点报0.9910%。

**相关连结**

--参看出/进口相关细节，请点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

--参看通膨率相关细节，请点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

—台湾央行12月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连六季按兵不动。

—台湾主计总处2月中预估2018年经济成长率为2.42%，较前估成长2.29%略有上调；通膨率则为年增1.21%，亦高于前估的成长0.96%。

—台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)

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