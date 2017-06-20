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《分析师观点》台湾5月外销订单优于预期，惟通膨偏低料央行仍将按兵不动
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2017年6月20日 / 早上8点55分 / 2 个月内

《分析师观点》台湾5月外销订单优于预期，惟通膨偏低料央行仍将按兵不动

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透台北6月20日 - 台湾经济部周二公布，5月外销订单金额较上年同期升9.1%，高于路透预估的年增6.8
5%，且连续第10个月正成长。

    经济部新闻稿并指出，由于全球景气复苏渐趋明朗，外部需求逐渐增加，5月外销订单金额368.1亿美元，
较上月增加3.4%，较上年同月增9.1%；且预期6月整体外销订单金额将较5月增加。

                   2017年5月(%)    2017年4月(%)
 外销订单              +9.10           +7.4
 路透调查              +6.85             
 订单区域                                
   中国大陆(含港)      +14.5          +13.8
   美国                +10.2           +6.0
   欧洲                +15.3          +19.0
   日本                +19.2           +7.6
    **分析师评论**
    
    --国泰金控经济研究处协理 陈钦奇：
    目前我们对来自欧美地区外销接单看法相对乐观，有望受惠苹果新机iPhone8拉货前期的状况，预期经济
持续增长但成长力道可能不如第一季强劲，推估今年全年台湾经济成长率仍有2.1%的水准，但预期台湾央行周
四持续维持利率不变，因经济成长力道可能转弱、通膨仍旧偏低，央行暂无升息的必要性，除非美联储9月公
布缩表进一步执行细节，并在12月再度祭出升息决策，那么台湾央行才有可能在年底升息
    
    --台新投顾总经分析师 王凯民： 
    5月外销订单表现高于预期，主要受惠于来自欧洲及中国接单优于我们预估，随着中国自有品牌的面板及
电子相关产品接单需求增温，有助于第二季外销接单增长，至于第三季外销订单则要观察iPhone8产品有无新
亮点及销售状况，目前初估第三季外销订单会比第二季好一点，而第四季外销订单则有望再拉高。
    
    尽管5月外销订单表现优于预期，但内需表现并不强，今年基本面都是靠外销撑场面，就基本面来看，目
前台湾没有升息条件，除非国际主要央行或临近央行政策转趋紧缩，台湾央行才有可能在第四季升息半码。
    
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收跌4分报30.401。 
    --台湾加权股价指数收涨0.72%，报10,324.46点。 
    --指标10年期公债106/4殖利率收升1.56基点至1.0880%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

    **相关背景**
    --预计台湾央行第二季理监事会议将维持重贴现率在1.375%，为连续第四季维持利率不变。
    --台湾主计总处上月底公布，第一季经济成长率统计值为成长2.60%，稍高于概估值的成长2
.56%。并将今年经济成长率预估上修至2.05%，原估为成长1.92%。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电 脑零组件、手机
等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)  

 (集体采写 台北记者组；审校)

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