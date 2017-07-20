《分析师观点》台湾6月外销订单增长远优于预期，第三季有望续成长

路透台北7月20日 - 台湾经济部周四公布，6月外销订单金额较上年同期升13%，高于路透预估的年增7.55 %，且连续第11个月正成长。 经济部新闻稿指出，累计上半年外销订单2,236.3亿美元，为历年同期新高，较上年同期增加225.5亿美元 或增11.2%，为2011年以来同期最大增幅。 2017年6月(%) 2017年5月(%) 外销订单 +13.0 +9.10 路透调查 +7.55 +6.85 订单区域 中国大陆(含港) +17.3 +14.5 美国 +13.1 +10.2 欧洲 +13.8 +15.3 日本 +19.7 +19.2 **分析师评论** --元富投顾分析师 许芷雁： 6月外销订单表现优于预期，第二季外销成长力道仍持续，上半年经济成长状况稳定，主要受惠于欧/美/ 中厂商外销需求皆蛮强，展望第三季外销订单成长或多或少放缓，目前看来经济成长力道仍非常稳定，顶多是 年增率放缓，因第三季外销订单比较基期较高，若有5-10%成长就算蛮好的，不过目前景气对策灯号维持两个 月黄蓝灯，没有见过央行在黄蓝灯的时候升息，料今年央行应该不致开启升息循环，后续观察央行总裁接任人 选。 --台新投顾分析师 王凯民： 受惠全球经济成长动能转强和智能手机的新款手机的拉货效应，使外销订单表现较佳。未来外销订单的动 能随着电子业进入旺季，且经济活络，估计能维持不错的成长幅度。估计第三季外销订单平均年增率可能达到 两位数的成长。但因台湾内需较弱，且厂商获利并不算太佳，且今年上半年核心通膨不到1%，基本面来看央行 并不需要升息。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收贬6分报30.457。 --台湾加权股价指数收跌0.06%，报10,499.36点。 --指标10年期公债106/4殖利率收跌0.52基点至1.0573%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here) **相关背景** --台湾央行第二季理监事会议将维持重贴现率在1.375%，为连续第四季维持利率不变。 --台湾主计总处上月底公布，第一季经济成长率统计值为成长2.60%，稍高于概估值的成长2 .56%。并将今年经济成长率预估上修至2.05%，原估为成长1.92%。 --台湾财政部7月初公布，6月出口金额较上年同期成长13%，远高于市场预期的年增8.7%，且 是连续九个月正成长。官员表示，6月出口表现佳，主因 国际手机大厂新机拉货的效应显现。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电 脑零组件、手机 等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北记者组；审校 林高丽)