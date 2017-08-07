《分析师观点》台湾7月出口年增率超预期，内需疲软料央行今年按兵不动

路透台北8月7日 - 台湾财政部周一公布，7月出口金额较上年同期成长12.5%，高于市场预期的年增8.9%，且为连续10个月正成长。

7月进口则较上年同期增6.5%，也高于市场估的年增4.5%；7月贸易顺差为53.7亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

7月年变动率(%) 6月年变动率(%)

整体出口金额 +12.5 +13.0

--中国(含香港) +11.7 +21.0

--美国 +18.7 +7.0

--欧洲 +9.4 +7.3

--日本 +5.7 +6.8

**市场评论**

--元大投顾全球投资处经济学家 陈森林：

7月出口数据比预期来得好，且从主要出口地区来看表现也不错，预估第三季的出口将较第二季成长，目前看起来出口放缓的迹象并不明显；而出口比预期中好的部分因素是原物料价格走稳带动，预计8、9月在苹果拉货与国际大宗商品价格比预期好之下，出口有望持续成长。

同时，今年7月出超达到53.7亿美元，累计1至7月顺差已达282亿美元，较上年同期增加4.2亿美元，显示今年以来台币虽然升值，惟对出口的影响并不如预期中严重。

受到苹果提前苹果拉货激励，促使出口表现优于预期，今年GDP成长率上修可能性很高，预估未来两季央行货币政策均将按兵不动。

--台新投顾总经分析师 王凯民：

7月出口稍优于我们预期，主因基本金属及机械类出口表现超越我们预期，主要受惠全球景气回温，机器设备需求增加，随着全球主要国家经济复苏力道增强，展望第三季出口仍将温和成长，有望达到近两位数成长，第四季则因基期因素及苹果新机预期提前拉货而成长放缓，初估全年出口有机会年增8-10%；但因内需仍显疲弱、国内投资也趋于保守，目前预期央行今年仍将维持利率不变。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收跌1.4分报30.234。

--台湾加权股价指数收涨0.69%，至10,579.38点。

--指标10年期公债106/4期殖利率收扬1.28基点至1.0408%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处5月预估，2017年出口金额年增长8.57%，进口金额年成长10.94%；今年经济成长率为2.05%，通膨率估为年增0.95%。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 台北记者组; 审校 杨淑祯)