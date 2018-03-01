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March 1, 2018 / 8:25 AM / a day ago

《分析师观点2》台湾1月外销订单超预期增长，估央行第四季将升息

2 分钟阅读

    路透台北3月1日 - 台湾经济部周四公布，今年1月外销订单金额较上年同
期升19.7%，高于路透预估的年增16.1%，并为连续第18个月正成长。分析师则估，今年第四
季台湾央行有望开启升息步伐，调升政策利率。
      
    经济部并预估，2月外销订单金额较上月减21-23.4%。
    
                      2018年1月(%)  2017年12月(%)
 外销订单               +19.7%         +17.5%
 路透调查               +16.1%            
 订单区域                                 
   中国大陆(含港)       +31%            +7.9%
   美国                +16.3%           +10.2%
   欧洲                +15.3%           +39.3%
   日本                +17.8%           +19.9%
    
    **市场评论**   
    --凯基投顾分析师 刘建志: 
    1月订单出乎预期，主要是iPhone的出货递延效果，目前估计最长可到3月为止，此外景
气优于预期亦有其他刺激因素，比如成熟市场美国和欧洲市场表现更优于新兴市场，此进一
步刺激全球景气复苏，也带动台湾的外销订单表现。我们估计台湾的第一季订单年增率可达
10-13%。
    美国总统川普若高举贸易保护大旗，当然对全球贸易不好，但目前全球景气居高不坠，
仍支撑全球贸易荣景。川普未来应不致一意孤行，实施贸易保护主义，相信川普在政治面考
量抵不过经济面的考量。
    
    --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林：
    1月分外销订单优于预期，部分因素是受工作天数影响，但整体出口趋势仍是成长的，
主要是美国政策积极做多，例如减税方案等，今年全年出口展望可望维持成长。但应留意利
率走扬的问题，美联储(FED)一旦加速升息，可能会影响到购买力。    
    今年上半年台湾央行应不致升息，惟从近来原物料价格上涨，加上军公教调薪等因素均
将带动物价上涨；另因近期国际原物料价上扬，我们已将今年CPI年增率预估值自1.3%上修
为1.55%。    
    因此，考量实质利率负值等扩大等因素，今年第四季台湾央行有望开启升息步伐，调升
政策利率。    
    
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收贬8.8分报29.318。
    --台湾股市加权股价指数收跌0.27%，报10,785.79点。
    --台湾指标10年公债107/2期殖利率收跌0.45基点报1.0330%

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

    **相关背景**
    --台湾央行12月会议结果将重贴现率维持于1.375%，连续六季维持政策利率不变。
    --台湾主计总处2月中预估2018年经济成长率为2.42%，较前估成长2.29%略有上调；通
膨率则为年增1.21%，亦高于前估的成长0.96%。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电
 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)  

 (集体采写 台北记者组； 审校 乔艳红)
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