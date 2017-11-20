《分析师观点2》台湾10月外销订单年增9.2%，苹果新机效应有望延至明年第一季

路透台北11月20日 - 台湾经济部周一公布，10月外销订单金额较上年同 期升9.2%，优于路透预估的年增7.95%，为连续第15个月正成长。分析师认为，未来因苹果< AAPL.O>新款手机iphone X的订单挹注，预料外销订单表现应不差。 经济部调查指出，11月外销订单年增率估在7.7-10%，今年全年外销订单金额将创历年 新高，预估在4,895-4,925亿美元。 2017年10月(%) 2017年9月(%) 外销订单 +9.2 +6.9 路透调查 +7.95 订单区域 中国大陆(含港) +13.2% +14.6 美国 +6.5% +2.2 欧洲 +13.8% +2.9 日本 +22.9 +26.6 **市场评论** --星展银行分析师马铁英： 10月外销订单年增率反弹并不意外，虽然10月出口因工作天数少而成长放缓，但外销订 单一般受季节性影响不大，由10月数据可知台湾的外贸仍在好转，且第四季到明年第一季的 贸易成绩应不错，主要由于苹果iphone X的预售成绩不差。 不过目前看来，明年第二季外贸恐有冷却现象，可能没办法达到旺季或高峰的水准。今 年经济成长率预估2.4%，有机会调高，使明年经济成长率预估也会和今年相似。 --台新投顾分析师 王凯民： 10月外销订单表现比预期稍佳。10月的资通讯产品年增9.8%，还算不错，它可能反应了 苹果iphone X的需求上扬。 未来两个月我们可以先观察11月电子产品年增率是否上扬，接着看资通讯产品部分的表 现，市场多数预估iphone X的需求应该不错，台湾外销订单第四季或明年一季会有不错表现 ，明年第一季可能淡季不淡。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元收贬0.1分报30.102。 --台湾股市加权股价指数收跌0.35%，报10,664.55点。 --台湾指标10年公债106/9R期殖利率收低2.15基点报0.9920%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here) **相关背景** --台湾央行第三季理监事会决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持 于1.375%原水准。 --台湾主计总处10月底公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.11%，明显优于 市场预估的2.15%，年增率创2015年第一季4.01%以来高位，并为连续第六季正成长。8月主 计处已将今年经济成长率预估调高至2.11%，明年首估为成长2.27%。 --美国财政部最新半年度汇率报告将台湾移出观察名单，指称台湾在连续两个报告期间 只符合其三个判断标准中的一项，即拥有实质的经常帐顺差；而自2017年4月报告以来，台 湾一直在持续降低外汇市场干预规模。对此，台湾经济部贸易局回应称，将会与其他相关部 会共同持续密切注意，并提醒进出口业者注意汇率变化，适时采取因应措施。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯/张喜良)