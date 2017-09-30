《即时观点》中国央行对普惠金融定向降准但延迟实施，货币政策取向不变

路透北京9月30日 - 中国央行周六决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。

央行表示，对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。分析人士指出，央行给予了市场一个定向、延迟降准，反映央行认为目前的货币政策的核心是去杠杆，尤其在经济基本面并无恶化的状况下，央行找不到全面降准的理由。

中国国务院常务会议本周三提出采取减税、定向降准等手段，加大对小微企业金融支持。市场人士指出，此次定向降准推动普惠金融满足小微企业融资意义更为明确，在实体去杠杆和金融监管仍在深化背景下，一定程度上释放流动性信号有望利好债市。

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以下为分析师对央行此次定向降准的点评：

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

央行终于降准，但这一次要等到三个月以后。这似乎又是一次工具创新——以往的降准，多在一个星期内开始生效，而这一次央行不仅“定向”，而且有三个月的“时滞”。总的来说，央行没觉得货币政策需要做多大的调整，央行认为要调整思路的是机构以及市场。

首先，这是一次“定向降准”，定向降准的标准是执行普惠金融的力度。央行先给予了绝大多数金融机构50个基点的降准——因为向普惠金融提供贷款达到上年增量或者存量的1.5%，似乎并不是一个难以完成的目标。但如果想拿到另外50个基点的额外降准，那么不好意思，央行也说了，这些机构是执行普惠金融有突出表现的机构——其向普惠金融的贷款需要达到存量或者增量的10%。这一个骤然提高的门槛，意味着央行并未实质性认可市场高呼的“降准之声”。

第二，目前市场存在的真正问题是“价格双轨制”，即对于银行业金融机构和非银行类金融机构的利率水平存在着明显的差异，真正需要资金的非银金融机构跟普惠金融似乎沾不上边。换句话说，降准释放的资金不是为了解决（也无法解决）市场的流动性结构矛盾。

第三，央行既然已经“降准”，而且要到明年才能根据普惠金融执行情况才能正式实施，也就意味着短期之内如果不出现严重的金融风险事件，央行不会再调整准备金政策。市场的资金面紧张局面只能通过自身行为来调节，央行不会就此再度进行指导。

事实上，央行公开市场操作已经显示出不愿意放松流动性阀门的决心，尽管市场一直对于各类流动性工具的使用有诸多揣测，但实际状况却显示，央行认为，市场的问题在于自身的杠杆，与其总量调控并没有直接的关系。在这样的思路下，央行给予了市场一个“延迟降准”，某种程度上算是给大家一个明确的信号——货币政策不能解决市场的结构性矛盾，央行仍然认为目前的货币政策的核心是“去杠杆”，尤其在经济基本面并无恶化的状况下，央行找不到全面“降准”的理由。

--联讯证券分析师 李奇霖、钟林楠：

此次定向降准幅度大，大行全覆盖，中小行在90%以上，保守估计释放大约7,000亿流动性。目的有二，一是对冲环保与去产能对中小负面冲击；二是放长钱，OMO只能向一级交易商投放，缓解中小金融机构对同业负债依赖。

时间定在2018年，年内流动性间歇性紧张还会持续，杠杆策略还需慎重，但负债端风险不大，票息为王。

--中国民生银行首席研究员 温彬：

央行创新调控方式，针对普惠金融实施定向降准政策，一方面可以引导资金加大对实体经济、特别是普惠金融的支持力度；另一方面通过降低金融机构资金成本可以促进实体部门融资成本降低。

本次定向降准有三个特点：一是适用面广，第一档是前一年普惠金融领域贷款余额或增量占比达到1.5%的，这一准入门槛相对较低，据央行测算，这一标准可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行，可以正面激励金融机构发展普惠金融。二是更有针对性、突出普惠性，此前定向降准主要体现在对小微企业和“三农”贷款，这次扩展到脱贫攻坚和“双创”等其他普惠金融领域贷款，同时指向单户授信500万元以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口、助学等贷款，聚焦真小微、真普惠。三是明确了过渡期。上述措施将从2018年起实施，给金融机构预留了达到标准的时间，使这项政策可以更好地落地并产生实效。

定向降准并不意味着央行货币政策基调的变化。预计在定向降准政策正式落地前后，央行将继续保持稳健中性货币政策，综合运用货币政策工具，加大公开市场操作力度，保持市场流动性和利率水平的稳定。

--交通银行金融研究中心首席金融分析师 鄂永健：

此次定向降准主要为落实国务院部署，是对之前定向降准政策的拓展和优化，主要体现在一是范围拓展到普惠金融领域，并对普惠金融的范围予以了明确界定，较之前的小微企业和涉农贷款有所扩大。

二是定向降准分为两档，对于不同比例的普惠金融贷款占比予以不同的降准幅度，从而有利于促进和激励金融机构加大对该领域信贷支持。因此，新的定向降准政策的结构性支持力度更大、针对性更强。

未来在保持总体稳健中性的情况下，货币政策将更为注重差别化、定向、结构性的加以实施。

**相关背景**

--2014年4月16日，国务院常务会议首次提出“定向降准”，对涉及“三农”的银行适当降低准备金率。为了落实国务院常务会议精神，央行随即宣布降准具体措施，即从2014年4月25日起，将县域农村商业银行和农村合作银行的人民币存款准备金率分别下调2个百分点和0.5个百分点。

--2014年5月30日，国务院常务会议再次提出要“加大定向降准措施力度”，将定向降准的对象由“三农”扩展到“三农+小微”，而定向降准的金融机构由县域农商行和合作银行扩展到部分商业银行，并且扩大支持小微企业的再贷款和融资规模，定向放松了货币和信贷政策。随后央行宣布从2014年6月16日起，下调符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行人民币存款准备金0.5个百分点，下调财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司人民币存款准备金率0.5个百分点，即定向降准政策覆盖了2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合行。

--此外，中国央行在2014年创设定向降准的同时，并引入动态考核机制， 其中2015年、2016和2017年定向降准考核和准备金率动态调整均于当年2月实施。

--9月27日国务院常务会议称，要采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业支持。将完善普惠金融体系，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)