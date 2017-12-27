《台湾利率预测》1月短票利率料在0.40-0.42%，市场资金略偏多

* 1月短票利率料在0.40-0.42% * 市场资金将偏略宽松，惟利率不致大幅波动 * 央行新任总裁人选应底定，将营造稳定气氛 路透台北12月27日 - 随年关进入倒数，台湾金融机构交易人士预计，明年元月市场资 金将恢复到略偏多状态，且央行新任总裁人选有望在中旬或下旬即出炉，央行料将营造市场 稳定气氛，短率波幅不致太大；预估1月30天期短票利率区间在0.40-0.42%。 路透周三访谈七家金融机构，包括三家大型票券商及四家大型银行，利率预测大区间在 0.36-0.42%。 截至目前，1月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约3兆5,647.8亿台币；而公债到 期还本付息合计则有约1,286亿台币。 紧缩因素方面，1月提存期央行将发行364天期定存单，金额预定1,700亿台币；两年期 定存单预定发行金额为400亿台币。同时，财政部将发行五年期公债，金额暂订250亿台币； 且将发行两档国库券，分别是364天期预定300亿，及273天期预定350亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --1月上旬一大型银行短票利率估将维持在0.40%原水准，中旬之后随跨月资金需求出笼 ，利率有望略拉升，但最高仅在0.41-0.42%。 --跨农历年短票利率不致太低，1月下旬随农历年关资金需求进入倒数，市场资金较紧 ，短票利率下档空间应有限。 --元月中旬到下旬央行新任总裁人选应该已经出炉，在新旧任总裁交接前，央行料将营 造稳定气氛，短率波动幅度不致太大。 --上旬短票利率预估在0.41-0.42%，之后有望缓步往下走，惟下跌幅度不会太大，顶多 回到0.40%附近。 --元月资金虽有望偏宽松，但考量2月中旬农历年关因素，利率不致拉太低。 --从12月没有太大的年关资金趋紧效应观察，下月亦不会有太大的元月效应，利率波动 幅度不大。 以下为各金融机构对1月的30天期自保短票利率预测： 金融机构 最低利率% 最高利率% ------------------------------------------- 大型票券商一 0.36 0.40 大型票券商二 0.37 0.39 大型票券商三 0.40 0.42 大型银行一 0.38 0.41 大型银行二 0.40 0.42 大型银行三 0.40 0.42 大型银行四 0.40 0.42 ------------------------------------------- 中 值 0.40 0.42 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)