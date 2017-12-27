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《台湾利率预测》1月短票利率料在0.40-0.42%，市场资金略偏多
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December 27, 2017 / 10:01 AM / 更新于 21 hours ago

《台湾利率预测》1月短票利率料在0.40-0.42%，市场资金略偏多

2 分钟阅读

    * 1月短票利率料在0.40-0.42%
    * 市场资金将偏略宽松，惟利率不致大幅波动
    * 央行新任总裁人选应底定，将营造稳定气氛

    路透台北12月27日 - 随年关进入倒数，台湾金融机构交易人士预计，明年元月市场资
金将恢复到略偏多状态，且央行新任总裁人选有望在中旬或下旬即出炉，央行料将营造市场
稳定气氛，短率波幅不致太大；预估1月30天期短票利率区间在0.40-0.42%。
       
    路透周三访谈七家金融机构，包括三家大型票券商及四家大型银行，利率预测大区间在
0.36-0.42%。
    
    截至目前，1月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约3兆5,647.8亿台币；而公债到
期还本付息合计则有约1,286亿台币。 
               
    紧缩因素方面，1月提存期央行将发行364天期定存单，金额预定1,700亿台币；两年期
定存单预定发行金额为400亿台币。同时，财政部将发行五年期公债，金额暂订250亿台币；
且将发行两档国库券，分别是364天期预定300亿，及273天期预定350亿台币。
    
    以下是货币市场人士观点整理：
    --1月上旬一大型银行短票利率估将维持在0.40%原水准，中旬之后随跨月资金需求出笼
，利率有望略拉升，但最高仅在0.41-0.42%。
    --跨农历年短票利率不致太低，1月下旬随农历年关资金需求进入倒数，市场资金较紧
，短票利率下档空间应有限。
    --元月中旬到下旬央行新任总裁人选应该已经出炉，在新旧任总裁交接前，央行料将营
造稳定气氛，短率波动幅度不致太大。
    --上旬短票利率预估在0.41-0.42%，之后有望缓步往下走，惟下跌幅度不会太大，顶多
回到0.40%附近。
    --元月资金虽有望偏宽松，但考量2月中旬农历年关因素，利率不致拉太低。
    --从12月没有太大的年关资金趋紧效应观察，下月亦不会有太大的元月效应，利率波动
幅度不大。
    
    以下为各金融机构对1月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构         最低利率%      最高利率%
    -------------------------------------------
    大型票券商一       0.36            0.40           
    大型票券商二       0.37            0.39       
    大型票券商三       0.40            0.42 
    大型银行一         0.38            0.41              
    大型银行二         0.40            0.42    
    大型银行三         0.40            0.42          
    大型银行四         0.40            0.42    
    -------------------------------------------
    中 值              0.40            0.42 (完)           

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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