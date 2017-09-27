《台湾利率预测》10月短票利率料在0.36-0.39%，欠缺季底等紧缩因素干扰

* 10月短票利率料在0.36-0.39% * 下提存期欠缺季底等紧缩因素 * 台湾央行连五度维持利率不变 路透台北9月27日 - 台湾央行第三季底理监事会议决议连续第五度维持利率不变，并重 申货币政策基调为适度宽松。资调人士周三表示，下提存期欠缺季底等紧缩因素，预计资金 将回复宽松态势，10月短票利率区间料在0.36-0.39%。 路透访谈七家金融机构，包含四家票券公司、三家银行；利率预测大区间在0.35-0.40% 。 10月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约3兆(万亿)4,838亿台币；公债到期还本付 息合计20.44亿台币；国库券到期还本付息550亿台币。 至于紧缩因素方面，10月提存期有央行发行364天期定存单，金额1,700亿台币；两年期 定存单发行金额400亿台币。另有五年期公债发行金额250亿台币。 台湾央行上周四(21日)召开理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连 续五季维持于1.375%原水准。央行总裁彭淮南说，〞通膨没有问题，非常温和，且实质利率 是正的。〞 以下是货币市场人士观点整理： --10月欠缺季底紧缩效应，资金情势将明显较9月缓和，仅须留意月初营所税暂缴入库 及上旬连续假期变数，短票将回到7、8月间的利率区间。 --因应短票无实体化上路，很多票量落点都跨到10月下旬，届时票量料将增温，待上旬 连假效应一过，银行买票需求也将浮现，短票利率料回复先前水准。 --随着台股现金股利发放靠一段落，外资汇出力道料将减弱，资金情势将较趋于稳定， 且10月又甩开季底效应干扰，预期下提存期资金情势较显宽裕。 以下为各金融机构对10月的30天期自保短票利率预测： 金融机构 最低利率% 最高利率% -------------------------------------------- 大型票券公司 0.36 0.38 大型票券公司 0.36 0.40 小型票券公司 0.35 0.38 小型票券公司 0.37 0.39 大型公营银行 0.36 0.38 大型民营银行 0.37 0.40 小型民营银行 0.36 0.40 ---------------------------------------------- 中 值 0.36 0.39 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)