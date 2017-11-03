《台湾利率预测》11月短票利率料在0.37-0.39%，因无特殊紧缩因素

* 11月短票利率料在0.370-0.390% * 台湾央行连五度维持利率不变 * 暂无特殊紧缩因素，资金续宽松 路透台北11月3日 - 根据路透周五访谈多位金融机构交易人士称，11月提存期资金情势 暂无特殊紧缩因素，市场资金将呈宽松状态，11月30天期短票利率区间料在0.37-0.39%。 路透访谈七家金融机构，包括三家大型票券商、四家大型银行，利率预测大区间在0.36 -0.40%。 多家金融机构资调人士均认为，台湾央行料将维持资金宽松情势不变，短期内政策利率 将持平，料本月短票利率波动幅度不会太大。 台湾央行公布9月召开的第三季理监事会议记录显示，央行预估，今年与明年CPI分别为 年增0.8%、1.12%；核心CPI年增率分别为1.04%及1.13%，通膨展望维持稳定，理事一致支持 维持央行政策利率不变。 11月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)8,941亿台币；公债到期还本付 息合计96.702905亿台币。 至于紧缩因素方面，11月提存期有央行发行364天期定存单，金额1,700亿台币；两年期 定存单发行金额400亿台币。另有10年期公债发行金额250亿台币，及30年期公债发行金额25 0亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --目前还没有看到有很明显的紧缩因素，利率应该不会太高。 --12月有大额的海外投资，资金虽不致明显趋紧，但对短票利率多少会有些影响，有机 会看到0.40%的较高水准。 --12月以前利率不会太高，因很多资金会停留在银行体系，以致银行短钱偏多。 --市场资金充裕且无紧缩因素，预估利率会停留在0.38%的时间比较长，月底可能会弹 的比较高，但顶多就在0.39%。 以下为各金融机构对11月的30天期自保短票利率预测： 金融机构 最低利率% 最高利率% -------------------------------------------- 大型票券商一 0.370 0.380 大型票券商二 0.370 0.380 大型票券商三 0.370 0.390 大型银行一 0.370 0.390 大型银行二 0.370 0.400 大型银行三 0.370 0.390 大型银行四 0.360 0.380 ---------------------------------------------- 中 值 0.370 0.390(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)