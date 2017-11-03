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《台湾利率预测》11月短票利率料在0.37-0.39%，因无特殊紧缩因素
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2017年11月3日 / 上午9点12分 / 更新于 1 天前

《台湾利率预测》11月短票利率料在0.37-0.39%，因无特殊紧缩因素

2 分钟阅读

    * 11月短票利率料在0.370-0.390%
    * 台湾央行连五度维持利率不变
    * 暂无特殊紧缩因素，资金续宽松

    路透台北11月3日 - 根据路透周五访谈多位金融机构交易人士称，11月提存期资金情势
暂无特殊紧缩因素，市场资金将呈宽松状态，11月30天期短票利率区间料在0.37-0.39%。
       
    路透访谈七家金融机构，包括三家大型票券商、四家大型银行，利率预测大区间在0.36
-0.40%。
    
    多家金融机构资调人士均认为，台湾央行料将维持资金宽松情势不变，短期内政策利率
将持平，料本月短票利率波动幅度不会太大。
    
    台湾央行公布9月召开的第三季理监事会议记录显示，央行预估，今年与明年CPI分别为
年增0.8%、1.12%；核心CPI年增率分别为1.04%及1.13%，通膨展望维持稳定，理事一致支持
维持央行政策利率不变。            
          
    11月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)8,941亿台币；公债到期还本付
息合计96.702905亿台币。   
        
   至于紧缩因素方面，11月提存期有央行发行364天期定存单，金额1,700亿台币；两年期
定存单发行金额400亿台币。另有10年期公债发行金额250亿台币，及30年期公债发行金额25
0亿台币。

    以下是货币市场人士观点整理：     
    --目前还没有看到有很明显的紧缩因素，利率应该不会太高。
    --12月有大额的海外投资，资金虽不致明显趋紧，但对短票利率多少会有些影响，有机
会看到0.40%的较高水准。 
    --12月以前利率不会太高，因很多资金会停留在银行体系，以致银行短钱偏多。
    --市场资金充裕且无紧缩因素，预估利率会停留在0.38%的时间比较长，月底可能会弹
的比较高，但顶多就在0.39%。
       

    以下为各金融机构对11月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构          最低利率%       最高利率%
    --------------------------------------------
    大型票券商一        0.370          0.380          
    大型票券商二        0.370          0.380
    大型票券商三        0.370          0.390
    大型银行一          0.370          0.390
    大型银行二          0.370          0.400
    大型银行三          0.370          0.390      
    大型银行四          0.360          0.380 
    ----------------------------------------------
    中 值               0.370          0.390(完)           

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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