《台湾利率预测》12月短票利率料在0.37-0.40%，除年底外资金仍宽松

* 12月短票利率料在0.37-0.40% * 央行第四季理监事会料维持利率不变 * 除年底当周受季节性因素影响外，资金料宽松 路透台北11月28日 - 台湾多位金融机构交易人士预计，12月提存期除年底季节性因素 外，暂无特殊紧缩因子扰动，市场资金仍多半宽松，12月30天期短票利率区间料在0.37-0.4 0%。 路透周二访谈七家金融机构，包括两家大型票券商和五家大型银行，利率预测大区间在 0.37-0.43%。 多家金融机构资调人士均认为，台湾央行即将在12月召开的第四季理监事会议，料维持 利率不变，明年上半年以前政策利率仍将持稳。 台湾央行周一称，今年第四季理监事会将于12月21日召开，讨论未来利率及汇率政策。 央行于9月21日召开的第三季理监事会议决议维持政策利率不变，央行重贴现率已连续五季 维持于1.375%原水准。 12月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)5,028.3亿台币；公债到期还本 付息合计6.375亿台币。 至于紧缩因素方面，12月提存期有央行发行364天期定存单，金额1,700亿台币；两年期 定存单发行金额400亿台币。另有10年期公债二次增额发行金额250亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --目前市场资金充裕且无特殊紧缩因素，短票利率已停留在0.37-0.38%许久，除临近年 底当周有机会看到0.40%外，其余时间皆会稳在低位。 --相较去年底利率的大幅波动，今年缺乏相关条件的刺激，利率曲线平坦化明显。12月 虽有年底紧缩因素影响，但反应不会太大。 --12月最后一周可能受到积数累计四天影响，银行操作偏向保守，再加上外商银行无法 供应跨月资金，届时短率波动将加大，或许有高于0.40%，进一步靠向0.42-0.43%的机会。 以下为各金融机构对12月的30天期自保短票利率预测： 金融机构 最低利率% 最高利率% ------------------------------------------- 大型票券商一 0.380 0.400 大型票券商二 0.370 0.400 大型银行一 0.370 0.400 大型银行二 0.370 0.400 大型银行三 0.380 0.400 大型银行四 0.370 0.420 大型银行五 0.380 0.430 ------------------------------------------- 中 值 0.370 0.400(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)