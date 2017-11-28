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《台湾利率预测》12月短票利率料在0.37-0.40%，除年底外资金仍宽松
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2017年11月28日 / 早上8点31分 / 1 天前

《台湾利率预测》12月短票利率料在0.37-0.40%，除年底外资金仍宽松

2 分钟阅读

    * 12月短票利率料在0.37-0.40%
    * 央行第四季理监事会料维持利率不变
    * 除年底当周受季节性因素影响外，资金料宽松

    路透台北11月28日 - 台湾多位金融机构交易人士预计，12月提存期除年底季节性因素
外，暂无特殊紧缩因子扰动，市场资金仍多半宽松，12月30天期短票利率区间料在0.37-0.4
0%。
       
    路透周二访谈七家金融机构，包括两家大型票券商和五家大型银行，利率预测大区间在
0.37-0.43%。
    
    多家金融机构资调人士均认为，台湾央行即将在12月召开的第四季理监事会议，料维持
利率不变，明年上半年以前政策利率仍将持稳。    
    
    台湾央行周一称，今年第四季理监事会将于12月21日召开，讨论未来利率及汇率政策。
央行于9月21日召开的第三季理监事会议决议维持政策利率不变，央行重贴现率已连续五季
维持于1.375%原水准。            
          
    12月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)5,028.3亿台币；公债到期还本
付息合计6.375亿台币。   
        
   至于紧缩因素方面，12月提存期有央行发行364天期定存单，金额1,700亿台币；两年期
定存单发行金额400亿台币。另有10年期公债二次增额发行金额250亿台币。

    以下是货币市场人士观点整理：     
    --目前市场资金充裕且无特殊紧缩因素，短票利率已停留在0.37-0.38%许久，除临近年
底当周有机会看到0.40%外，其余时间皆会稳在低位。
    --相较去年底利率的大幅波动，今年缺乏相关条件的刺激，利率曲线平坦化明显。12月
虽有年底紧缩因素影响，但反应不会太大。 
    --12月最后一周可能受到积数累计四天影响，银行操作偏向保守，再加上外商银行无法
供应跨月资金，届时短率波动将加大，或许有高于0.40%，进一步靠向0.42-0.43%的机会。 
     

    以下为各金融机构对12月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构         最低利率%      最高利率%
    -------------------------------------------
    大型票券商一        0.380          0.400          
    大型票券商二        0.370          0.400    
    大型银行一          0.370          0.400
    大型银行二          0.370          0.400
    大型银行三          0.380          0.400      
    大型银行四          0.370          0.420 
    大型银行五          0.380          0.430
    -------------------------------------------
    中 值               0.370          0.400(完)           

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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