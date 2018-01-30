《台湾利率预测》2月短票利率料在0.40-0.42%，农历年无碍利率稳定

* 2月短票利率料在0.40-0.42% * 央行2月定存单发行并未减量，显示对稳定有信心 * 企业2月发票需求不致明显放大，缓和银行保守气氛 路透台北1月30日 - 虽然有农历春节变数，台湾金融机构交易人士预计，央行料将营造 市场稳定气氛，短率可望维持既有水准，预估2月30天期短票利率区间在0.40-0.42%。 路透周二访谈七家金融机构，包括三家大型票券商及四家大型银行，利率预测大区间也 在0.40-0.42%。 截至目前，2月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约3兆2,178.5亿台币；而公债到 期还本付息合计则有约524.178亿台币。 紧缩因素方面，2月提存期央行将发行364天期定存单，金额预定1,700亿台币；两年期 定存单预定发行金额为400亿台币。同时，财政部将发行10年期公债，金额暂订250亿台币； 且将发行一档91天期国库券，金额预定350亿。 以下是货币市场人士观点整理： --短票交易多已跨过农历春节，成交集中在0.40-0.42%。纵然年关资金最紧俏的时段， 成交利率也不致偏离区间高位，待春节过后资金回笼，短票利率将有回测0.40%机会。 --企业发票多已跨过农历春节至3月，因此在2月提存期的发票需求不会明显放大。银行 因2月营业天数变少、假期变多，有调整积数压力，松紧因素相互交错，料令短票利率不致 有明显波动。 --央行新任总裁将在2月下旬上任，此前将营造稳定气氛。这次央行在2月定存单的发行 并没有减量，也显示对于农历春节利率稳定已成竹在胸。 以下为各金融机构对2月的30天期自保短票利率预测： 金融机构 最低利率% 最高利率% ------------------------------------------- 大型票券商一 0.40 0.42 大型票券商二 0.40 0.42 大型票券商三 0.40 0.42 大型银行一 0.41 0.42 大型银行二 0.40 0.42 大型银行三 0.40 0.42 大型银行四 0.40 0.42 ------------------------------------------- 中 值 0.40 0.42 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)