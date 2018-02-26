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February 26, 2018 / 10:25 AM / 更新于 21 hours ago

《台湾利率预测》3月短票利率料在0.38-0.42%，除季底暂时无紧缩因素

2 分钟阅读

    * 3月短票利率料在0.38-0.42%
    * 除3月季底因素外，目前暂无重大紧缩因素
    * 通货续回笼，新任总裁将维持前总裁稳定步伐
    * 美国FED有望升息，台湾利率不致大幅走低

    路透台北2月26日 - 随农历春节资金需求高峰结束，通货将陆续回笼，台湾金融机构交
易人士称，3月除季底因素外，目前暂无资金趋紧因素；且新任台湾央行总裁杨金龙亦将维
持前总裁彭淮南稳定步伐，短率不致大幅波动，预估3月30天期短票利率区间在0.38-0.42%
。
       
    路透周一访谈七家金融机构，包括三家大型票券商及四家大型银行，预测利率大区间则
在0.37-0.44%。    
    
    截至目前，3月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆2,333.8亿台币；而公债到
期还本付息合计约886.25亿台币。  
                  
    紧缩因素方面，3月提存期央行将发行364天期定存单，金额预定1,700亿台币；两年期
定存单预定发行金额为400亿台币。另外，财政部将发行107/3期公债，20年期，金额暂订25
0亿台币。
       
    以下是货币市场人士观点整理：
    --备受市场关注的台湾央行新任总裁杨金龙已经就任，预估杨金龙将维持前总裁彭淮南
的稳定步伐，短期内货币政策不会有太大的调整，资金情势亦不会有太大的变化；且春节过
后通货持续回笼，目前资金没有趋紧的因素。
    --3月底因有季底因素，依往例月底利率应有机会走高，且美国联储局(FED)3月有望升
息，预估利率在月初略走低后，下旬将略为上扬。
    --美国FED有望升息，随着国外利率走高，市场不致把利率压太低。
    --除3月底季底因素外，目前暂时无国库借款，以及税款缴库等紧缩因素，利率不致大
幅拉升。
    --依以往经验，3月下旬受到季底因素影响，利率都会略为走扬；惟3月31日(周六)因要
补班，表示3月的最后一周共有六个营业日，市场有多一天的时间进行调度与调整，利率不
致大幅拉升。
    --除季底因素外，3月虽有公债到期，但财政部亦将发行250亿台币公债；另有多档国际
版债券交割；但资金应不致趋紧俏，整体市场资金情势应属平稳，短票利率大致在0.40%附
近狭幅波动。

    
    以下为各金融机构对3月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构         最低利率%      最高利率%
    -------------------------------------------
    大型票券商一        0.38           0.42            
    大型票券商二        0.39           0.42         
    大型票券商三        0.39           0.44
    大型银行一          0.37           0.39                 
    大型银行二          0.38           0.40                      
    大型银行三          0.39           0.41                 
    大型银行四          0.38           0.42      
    -------------------------------------------
    中 值               0.38           0.42(完)           

 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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