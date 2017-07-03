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《台湾利率预测》7月短票利率料在0.34-0.365%，股利发放料扰乱资金流动
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2017年7月3日 / 凌晨3点57分 / 1 个月前

《台湾利率预测》7月短票利率料在0.34-0.365%，股利发放料扰乱资金流动

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 7月短票利率料在0.34-0.365%
    * 现金股利发放扰乱资金流动，观察外资动向

    路透台北7月3日 - 台湾资调人士周一表示，7月现金股利发放将扰乱货币市场资金分配
，资金流动加剧，若是外商银将分得的现金股利汇出，可能令台币资金更少。估计本提存期
的30天自保短票利率料主要在0.34-0.365%。
    
    路透今日访谈六家金融机构，包含三家票券公司、三家银行；利率预测大区间则在0.32
-0.40%。    
    
    〞台积电要发股利，虽然外资不一定会走，但大银行资金会重分配。〞一位大银行资金
调度主管表示。
                   
    7月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)8,503.3亿台币；公债到期还本
与付息合计达977.21852亿台币；国库券还本付息共550亿台币。     
       
   至于紧缩因素方面，7月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额分别为1,
700亿和300亿台币；财政部增额发行五年公债和新发行两年公债各250亿台币；还有一期364
天期的国库券标售250亿台币。
    
    以下是货币市场人士观点整理：     
    --7月现金股利发放，估计上半月平稳宽裕，下旬的资金波动度会加剧。外资领了高达
七成以上的台积电现金股利虽不会完全汇出，仍值得密切关注。
    --一家票券商交易员表示，现金股利发放的影响性不是缺乏资金，主要和保管行的交易
落点敲定会避开当天。
    --若是外资汇出，主要又由央行提供美元，则台币会被央行收入口袋，台币资金会偏紧
。   

    以下为各金融机构对7月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构       最低利率%       最高利率%
    --------------------------------------------
    大票券公司          0.32            0.36  
    大票券公司          0.33            0.35     
    小票券公司          0.32            0.36   
    中型银行            0.35            0.40   
    小型银行            0.35            0.40 
    大型银行            0.35            0.37
    --------------------------------------------
    中 值               0.34            0.365(完)   

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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