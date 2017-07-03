《台湾利率预测》7月短票利率料在0.34-0.365%，股利发放料扰乱资金流动

* 7月短票利率料在0.34-0.365% * 现金股利发放扰乱资金流动，观察外资动向 路透台北7月3日 - 台湾资调人士周一表示，7月现金股利发放将扰乱货币市场资金分配 ，资金流动加剧，若是外商银将分得的现金股利汇出，可能令台币资金更少。估计本提存期 的30天自保短票利率料主要在0.34-0.365%。 路透今日访谈六家金融机构，包含三家票券公司、三家银行；利率预测大区间则在0.32 -0.40%。 〞台积电要发股利，虽然外资不一定会走，但大银行资金会重分配。〞一位大银行资金 调度主管表示。 7月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)8,503.3亿台币；公债到期还本 与付息合计达977.21852亿台币；国库券还本付息共550亿台币。 至于紧缩因素方面，7月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额分别为1, 700亿和300亿台币；财政部增额发行五年公债和新发行两年公债各250亿台币；还有一期364 天期的国库券标售250亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --7月现金股利发放，估计上半月平稳宽裕，下旬的资金波动度会加剧。外资领了高达 七成以上的台积电现金股利虽不会完全汇出，仍值得密切关注。 --一家票券商交易员表示，现金股利发放的影响性不是缺乏资金，主要和保管行的交易 落点敲定会避开当天。 --若是外资汇出，主要又由央行提供美元，则台币会被央行收入口袋，台币资金会偏紧 。 以下为各金融机构对7月的30天期自保短票利率预测： 金融机构 最低利率% 最高利率% -------------------------------------------- 大票券公司 0.32 0.36 大票券公司 0.33 0.35 小票券公司 0.32 0.36 中型银行 0.35 0.40 小型银行 0.35 0.40 大型银行 0.35 0.37 -------------------------------------------- 中 值 0.34 0.365(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)