《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月11日

*工商时报：

--台湾微软昨日宣布成立微软AI研发中心，终极目标为五年内在台招募超过200人以上的AI(人工智能)研发团队，负责微软AI研发的全球资深副总裁古卓伦表示，台湾有世界级的人才与全球第一的硬体制造，是微软选中台湾的主因。

--2017年上市柜公司营收成绩单出炉，12月合计营收意外冲出3.2兆(万亿)台币的新高，累计全年更飙上32.6兆、年增逾7％，并刷新2014年的30.77兆台币，一举改写七项历史纪录，基本面复苏力道强劲。

--为增加水力发电量，台电昨日宣布未来将积极建置〞微、小型水力设施〞，预计开发20个小水力设施，装置容量达2.33万瓩，年发电9,400万度，供给近2.7万户用电。

*经济日报：

--立法院昨日三读通过《劳基法》修正草案，并自3月1日起全面实施。劳动部长林美珠表示，法律没有空窗期也会同步进行劳动检查，特别针对公营事业、交通运输业、医疗院所等采轮班制行业，优先实施专案劳检。

--根据信义代销调查，今年双北市推案量约5,000亿至5,300亿台币，较去年约4,800亿至5,000亿元成长约5%；不过受限于年底有县市长选举因素干扰，推案重心将集中在329档期(3月29日前后)。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)