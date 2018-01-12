《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月12日

*工商时报：

--呼应政府推动再生能源的愿景，民间业者结合工研院、大学院校共同创建〞分散式储能、再生能源凭证与碳权交易市场〞，以区块链技术为基底进行能源加密交易，藉此设立凭证制度，促成绿电交易。

--受惠全球景气稳定复苏，出口动能转强，经济部加工出口管理处统计，2017年加工区整体出口成绩，除了连续15个月正成长外，年度贸易额242亿美元，也创下历史新高，这是创区51年来首见。

*经济日报：

--大立光公布去年第四季毛利率71.68%，营业利益100.53亿台币，税后纯益86.08亿台币，每股纯益64.18台币，四大关键财务数字均创新高，单季每股纯益再写台股新纪录，市场惊艳。

--全球知名的瑞士保险商苏黎世（ZURICH）保险集团，已在本月8日办理清算解散在台湾的寿险分公司，为苏黎世集团在寿险领域第二次撤离台湾，也是该集团去年1月把在台湾的产险子公司卖给和泰汽车集团后，全面撤出台湾市场。

--苹果将在上半年推出平价版iPhone SE2机种，锁定印度市场，是支撑苹果第二季业绩的主力产品。法人看好，iPhone SE2主力代工厂纬创受惠大，加上纬创会在印度工厂生产iPhone SE2，将是上半年最甜的苹果代工厂。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)