《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月15日

*工商时报：

--所得税法修正案预计17日将进行朝野协商，各党团对于营所税率20%、股利所得税率及三项扣除额等争议仍大，预期协商过程仍是场硬战。据了解，日前财政部长已向赖清德报告税改策略，薪扣、标扣、身障扣等三项扣除额有加码合理调整空间，惟尊重党团协商结果。

--行政院长赖清德本周拚经济射三箭，五加二产业创新的〞绿能科技产业计划〞加速推动，被选定为绿能科技研发重镇的沙仑绿能科学城，预估3月动工、2019年底前完工，下一世代运具无人车则率先于今年9月完成测试场域建置，宏碁、华创车电等大厂都跃跃欲试。

*经济日报：

--台积电法说会本周四登场，外资抢先发布看多讯息，野村与花旗等外资券商认为，受惠高速运算（HPC）、3D感测等应用需求强劲，台积电本季营收上看2,600亿至2,700亿台币，创历年同期新高。

--强化金融监理，金管会启动金融业三大法翻修，银行法裁罚不再不痛不痒，罚锾上限拟从现行1,000万台币提高到5,000万台币，并强化连续罚，及增订对违规经理人或职员处分规定等，让裁罚手段多元化。

--行政院长周二将召开育人揽才及移民专案会议，劳动部拟提案修正《性别工作平等法》，创造劳工弹性工作时间、弹性工作地点等，引导创造劳资双方协商的空间。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)