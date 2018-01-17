《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日

*工商时报：

--寿险业海外投资逼近70％的公司将列管，金管会主委顾立雄表示，不希望寿险业国外投资占比再提高，将会政策引导寿险资金投资境内，同时讨论多年的保险RBC逆景气循环机制公式已出炉，金管会已确定备妥，但目前台股极佳，此机制将先备而不用。

--金管会公布，2017年公开发行公司海内外募集资金共达6,837.94亿台币，较前年成长36.6％，其中境内取得资金5,815亿，其中有2,846亿台币用来偿还债款，占比达48.95％，金额及占比双双创下至少九年来的新高。

--中央银行总裁彭淮南退休在即，行政院副院长施俊吉表示，央行副总裁杨金龙确实是qualify（有资格的）人选，是妥善安排和适当人选，不过其他学界、业界人士也都有可能，不管是谁上任初期应都是〞彭规新人随〞，让货币政策持续稳定。

*经济日报：

--大陆前五大手机品牌金立惊传董事长刘立荣遭当地法院冻结41.4%股权资产，且积欠员工薪资，市场忧心金立深陷财务泥淖，并传出还有大陆手机品牌厂恐爆危机，将严重冲击供应链，联发科、大立光、彩晶等台湾手机链高度警戒。

--立法院各党团将协商税改案，扣除额有无加码空间、股利所得分离课税是否采分级累进制，以及中小企业营所税是否维持17%为三大重点。民进党立院党团总召柯建铭表示，包括薪资所得扣除额在内的三项扣除额，目前最有机会获得朝野共识再调升。

--推动多元化上市柜条件，金管会原则同意证交所及柜买中心提报的放宽上市柜条件方案，不看获利。上市符合实收资本额6亿台币、市值50亿及营收50亿台币，上柜符合净值6亿、营收20亿台币即可，新规定第一季上路。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)