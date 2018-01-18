《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月18日

*工商时报：

--工研院产业经济与趋势研究中心日调升2018年台湾制造业产值成长率0.24个百分点至3.49%，制造业和四大制造业别产能利用率均维持在高水准，估测化学工业今年出口利多更大，全年制造业总产值可望达到18.93(万亿)台币。

--立法院昨针对所得税法修正案进行朝野协商，民进党团昨抛出标扣额自政院版11万台币增加至12万、薪资所得扣除额与身心障碍扣除额皆从18万调升到20万台币，如此税损新增105亿台币，总税损为174亿台币，在财政部可忍受范围，通过可能性甚大。

--针对缺电议题，总统蔡英文表示，新建发电机处务必要如期如质完工，并提升既有机组的风险管控能力，以达成短期备用容量10%、备载容量高于6%的目标。

*经济日报：

--金融监理沙盒条例即将公布，金管会可望在第二季受理业者申请，近首次传出代币发行（ICO）、虚拟货币交易所等业者，有意上门〞踢馆〞，金管会曾接获询问电话，实际情况仍须视业者申请内容而定。

--行政院〞排除企业投资五缺障碍政策说明会〞昨日首发台中场，针对企业缺地问题，台湾机械公会理事长柯拔希炮火全开，他指出，公会推动彰化二林精密机械产业园区，〞前后快十年了仍不见踪影，业界灰心不已〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)