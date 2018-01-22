《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月22日

*工商时报：

--证期局原订近期要公布的2018年到2022年最新版公司治理蓝图，在向金管会主任委员顾立雄报告后，被要求加速落实，五年计画拟缩短为三年（即2018到2020年），近期将重新征询意见，规划3月底前公布。

--行政院周四院会将听取揽才专法进度简报，盼揽才专法与子法在2018年农历年前同步上路。财政部所订定的子法〞外国特定专业人才减免所得税办法草案〞预告期将在周二（23日）届满，会计师表示，揽才专法的完备有二大利多，除了可带动高阶人才来台，也可增添企业聘用高阶人才的诱因。

--行政院长赖清德周四将主持科技会报会议，讨论2019年度科技预算概算规模。据了解，2019年将有AI(人工智慧)、高功率半导体晶片等新增科技重点项目，政院科技办建议科技预算前三年平均作为计算成长基础，提出二择一方案由赖揆裁决，若含前瞻数位建设总成长3%、不含前瞻至少成长7%，让科技发展适度成长。

*经济日报：

--台塑旗下四家上市企业去年税后共大赚逾2,300亿台币，再写新猷，台化每股纯益更冲上9.3台币新高。市场开始期待四宝今年现金股息发放状况，若以去年四宝盈余配发率落在七成左右估计，四家公司共可望发放1,660亿余台币现金，为连续三年现金股息超过千亿大关。

--比特币交易恐成反洗钱漏洞，中央银行总裁彭淮南力促下，法务部日前出面邀集金管会、央行及经济部研商，决定全面盘点法规，研议是否将比特币交易平台纳入洗钱防制法规范，须配合执行反洗钱规定。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)