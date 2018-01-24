《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月24日

*工商时报：

--针对大陆强力治污，加上M503航线争议导致两岸关系更趋紧张，大陆国台办张志军特地前往台商投资重镇昆山，与台商进行座谈。张志军强调，会想办法把台商的问题往上报，尽力解决，以安定台商在大陆的投资信心。

--离岸风电产业本土化再向前一步，德商达德能源（wpd）昨日与世纪钢旗下子公司世纪风电签署合作备忘录（MOU），世纪钢将成为wpd水下基础优先供应商。世纪钢并已在台北港承租重件码头，预计2019年下半年投产风机水下钢构，带动年营收上看100亿台币。

*经济日报：

--美国将对进口太阳能电池与模组课重税，由于美国是全球第二大太阳能市场，是台厂重点出口地区，重税不利台厂出货，已有业者考虑赴美设厂，以太阳能模组为优先考虑项目。主导台湾太阳能业〞三合一〞的新日光集团执行长洪传献表示，新日光将考虑赴美国设厂，以太阳能模组厂为优先投资项目。

--公平会对高通处以234亿台币罚锾，并要求停止违法行为，遭到高通采〞以拖待变〞的方式因应。据了解，经济部内部对此案相当重视，已针对此案后续发展展开沙盘推演，认为高通接受裁罚的可能性不高，为突破僵局，从最大利益考量出发，建议以投资取代罚锾。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)