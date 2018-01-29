《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月29日

*工商时报：

--中央研究院长廖俊智出面扮演中立角色，邀请跨产业界以〞公益〞概念共同捐款，由中研院团队参与发展跨领域议题，例如每个产业都需要用到的AI(人工智慧)，筹备财团法人科技生态发展公益基金会，简称〞科生会〞，3月8日将成立发起人大会。

--行政院长周三将首度开始友善移民环境的新移民政策简报，拟规划订定新移民专法。据了解，国发会拟从投资移民、专业人才移民，及计画型移民三大块盘点新移民政策方向，其中专业白领薪资门槛4万7,971台币是否松绑，合新创环境大学学历是否不设限等，都是外界关注焦点。

--渣打银行投入集团资源最新成立创投部门SC Ventures，〞金融科技〞(FinTech)是唯一投资标的。渣打台湾总经理林远栋表示，今年渣打内部会引用许多新的技术来提升作业效率，且以开放心态，愿意参与沙盒实验，目前表定第二季公布行动方案。这是首家外银表态，有意愿参与台湾金融监理沙盒。

*经济日报：

--热钱近来蜂拥汇入台湾，中央银行已经锁定三、四家外资机构，针对其购买国内的ETF(指数型证券投资信托基金)、同时又透过〞反向ETF〞来避险的行为，密切监控是否有炒汇之嫌。

--拚经济重头戏今日由经济部登场，由部长沈荣津向行政院长赖清德报告今、明两年施政重点。据了解，保供电、促投资、落实产业转型将是今次报告三大重点。尤其供应稳定一项，经济部日前向行政院明确下达今年备转容量率6%、备用容量率10%，明年备转10%、备用15%的目标。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)