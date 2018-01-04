《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月4日

*工商时报：

--证交所董事长许璋瑶表示，为配合金管会政策，鼓励多元上市，已拟出相关计画，将与柜买中心沟通过后，期盼在第二季底获得主管机关通过拍板，亦即除资本额、获利条件等，参考国际交易所纳入净值标准，盼协助企业筹资，增加投资人获利与税收增长。

--讨论多时的外汇价格变动准备金进入最后拍板阶段，据了解，保险局倾向更保守提存，考虑用近三年外汇准备金平均余额的20%作为警戒线，让寿险公司触及此高标准时，即多提列准备金，一次提汇兑利益的75%，直到回升到60%为止。

--国巨集团旗下的奇力新宣布以溢价15.9%换股合并美磊，合并后的〞新奇力新〞在全球电感产业排名跃居第四，仅落后第三名约3个百分点的市占率。

*经济日报：

--公平会副主委彭绍瑾表示，考量高通须进行内部作业程序，以及台湾仍有外汇限制，公平会同意高通展延缴纳罚锾，高通近日已陆续汇入台湾，但按规定，仍须于1月21日前缴清完毕。

--经济部官员表示，电动机车将扶持整车在地生产，并进军东南亚国家设厂；电动车拟主攻马达等关键零组件，并搭上特斯拉的顺风车，跻身国际供应链。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)