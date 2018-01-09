《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月9日

*工商时报：

--太阳能厂商新日光、昇阳光电及昱晶能源三合一案向国发基金递件申请注资，去年12月底前已闯过国发基金第二关投资评审会议，国发基金正密集洽经济部所管耀华玻璃管理委员会意见，预计最快1月底前召开国发基金管理委员会，可望通过注资案。

--为突破22K(月薪二万二千台币)低薪困境，行政院长赖清德召开会议，聚焦带动企业加薪政策，经济部规划未来中小企业为员工加薪，可加乘1.3倍后扣抵当年度营所税，另研拟以《采购法》明订政府标案得标厂商若为员工加薪可提高标案得分，或强制受雇人员起薪3万台币。

*经济日报：

--台湾机械公会理事长柯拔希宣布，台湾机械产业去年总产值正式突破兆(万亿)台币大关、达到1.1兆元，业界喊了九年的机械产业总产值破兆，终于在第十年达阵，机械产业也成为台湾新兆元产业。

--金控2017年全年获利陆续公布，受到银行端年底增提备抵呆帐影响，多数金控旗下银行去年12月获利均缩减，影响金控获利表现，但全年获利仍多优于去年，兆丰金全年税后纯益266.15亿台币，每股纯益（EPS）1.96台币暂居冠军，与玉山金、台新金年增率均达两位数。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)