《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月11日

*工商时报：

--行政院长赖清德今日将召开〞加速投资台湾〞专案平台会议，宣布启动法规松绑工程。国发会主委陈美伶指示幕僚优先从财经法规下手，凡函释或行政命令超越母法且有不合理之处，还有印监规定，都拟取消。

--国泰金公告自结盈余，前九月税后获利482.9亿台币，等于前三季就赚赢去年全年480.9亿，换算前三季每股税后获利3.82台币。

*经济日报：

--台积电承诺会在南科投资逾6,000亿台币兴建3奈米新厂，且未来五年的资本支出将以5-10%幅度成长。台积电供应链推估，以台积电资本支出的规模，未来五年都会维持在百亿美元之上，估计将花费高达1.8兆台币在设备、材料和无尘室和环保回收设备的投资，将吸引全球顶尖半导体设备和材料厂向台湾靠拢，形成强而有力的新聚落。

--全台最大海水淡化厂，台塑集团海水淡化厂即将进入环评审查，经济部8月底审查通过台塑申请海淡厂投资计划书，据悉，目前环保署已正式受理并成案，环评审查委员拟规划于10月11日赴麦寮六轻现勘，按照行政流程推算，今年第四季将有机会排入环保署专案小组审查。

--蔡英文总统针对备受瞩目的两岸关系，重申〞善意不变、承诺不变，不会走回对抗的老路，但也不会在压力下屈服〞，是处理两岸关系的一贯原则。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)