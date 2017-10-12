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《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月12日
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#亚洲
2017年10月12日 / 凌晨12点43分 / 9 天内

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月12日

1 分钟阅读

*工商时报：

--金管会订定了推动电子支付五年倍增计画，希望在2020年将电子支付比重拉高至52%，目前已从24%拉高到36%。不过金管会副主委郑贞茂今日指出，行政院认为倍增计划〞不够积极〞，赖清德院长希望2025年电子支付可达到95％的比重，希望金管会能再积极一点，因此金管会也拟提出配套措施。

--第一届玉山论坛举行，菲律宾两位前副总统金勾纳（Teofisto Guingona）、毕奈（Jejomar Binay）出席。金勾纳演讲时表示，菲律宾与美国、欧盟签有普遍化优惠关税制度（GSP，超过5,000项商品享低关税），他也鼓励台商到菲律宾设厂，例如参加克拉克空军基地改建为国际机场等相关基础建设。

--为面对国际激烈竞争，行政院长赖清德表示，应从函释着手法规松绑，并推动行政作业废除印监制度方向松绑，藉此活络经济发展、释放民间投资动能。副院长施俊吉也主张，保险业资金投资海外房地产、长照等应可研议解除管制。

*经济日报：

--环保署表示，为减少对空污影响，环署将会盘点这些公营事业的污染减量空间，包括增设防制设备及提升防治效率、尾气回收取代重油做为燃料等方式，降低污染排放，预计近期提出盘点结果及改善计画。

--开发金控 9月中旬将中寿纳为子公司，中寿董事会也将随之改组，经协商，中寿三席董事将主动请辞，再召开股东临时会补选出由开发金指派的三席董事。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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