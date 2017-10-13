《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月13日

*工商时报：

--发展台湾金融科技聚落，金管会主委顾立雄表示，正安排与台北市政府会面，希望取得市政府土地，成立金融科技园区，以免费或低价方式提供金融科技创业者办公用地，并提供辅导等机制，加速金融科技创业成功。

--经济部与工业总会合办的〞2017台湾印度产业链结高峰论坛〞登场，双方聚焦电子制造、智慧城市、绿色科技及智慧车辆零组件四大领域，并由工总与印度工商联合会（FICCI）带领双边产业公协会、业者与法人智库签署21项合作备忘录（MOU）。

--高通执行长莫伦科夫下周将来参加台积电 30周年庆论坛，经济部长沈荣津表示，届时将会安排拜访高通高层，盼对台厂冲击降至最低。

*经济日报：

--国发会昨日委员会议通过〞行政院重大政策KPI（关键绩效指标）订定之作法〞，新南向政策力拚2018年工程业者于新南向国家得标金额冲上200亿台币；财政部推促参案实际投资金额则300亿元为目标。

--金管会主委顾立雄表示，远银遭骇的事件，已经派员金检，发现远银并没有遵循既定的流程（Follow SOP）。金管会检查局发现远银资安只做半套，顾立雄说，等金检报告出炉，会视缺失情况惩处。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)