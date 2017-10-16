《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月16日

*工商时报：

--筹组绿能信保基金，金管会请银行公会号召银行讨论对策。银行高层指出，金管会7月时召集多家公民营银行举行的〞绿能信保机制研商〞，拟号召银行业者一起筹募绿能信保基金，当时与会者对于国发会所提出的多项方案有意见，金管会也特别根据当时的意见修改相关版本，并责成银行公会出面向全体银行沟通。

--行政院主计总处本月底将公布第三季经济成长概估，综合统计处长叶满足昨日表示，虽然第三季民间消费、观光表现不理想，但在出口超乎预期，大幅成长17.5％推升下，第三季经济成长率将高于预测数，可望超过2％。

--为推动台湾跟进世界无人载具发展，行政院正着手研拟陆海空无人载具专法〞无人载具创新实验条例〞。科技政委吴政忠表示，无人载具科技创新实验条例概念，类似金融科技监理沙盒，法规将一并松绑。

*经济日报：

--台积电法说会周四登场，法人押注明年营运将强劲爆发。除10奈米制程明年第一季达到全能生产外，明年下半年7奈米主力客户高通重返，台积电今年每股纯益料可超过15元，再创新高，也让台积电再创新高更添助力。

--今年天灾导致赔款损失不多、台股大盘几乎月月创新高等因素带动下，产险业前九月核保利润与投资收益双双表现亮眼，业者估22家产险公司前九月税后纯益已约100亿台币，全年有机会挑战2013年创下的134亿台币史上新高纪录。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)