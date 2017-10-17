《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月17日

*工商时报：

--新日光、昱晶、昇阳光电三家台湾太阳能厂昨日停牌，盘后发布重大讯息公告宣布合并，新日光为存续公司，昱晶、昇阳光电分别以1股换发新日光1.39股和1.17股，换股完成后更名为〞联合再生能源公司〞，跃居台湾太阳能龙头。新日光董事长洪传献强调，希望三家公司整并完成后，还有其他同业加入。

--防骇客，金管会主委顾立雄昨表示，要求所有银行年底前要设置专责资讯安全单位，以及独立的单位负责人，届时金管会将对此启动专案金检；同时年底前会成立资安联防机制，即会即时通报及预警，提升金融机构的警觉性。

--为加速活化投资，经济部将由公营事业领头，今年预计投入858.7亿台币重大投资计画，当中又以台电将投入526.8亿台币进行电厂更新和发展绿能最多。

*经济日报：

--环保署昨日召开〞竹风电力离岸风力发电计画〞环评专案小组第二次会议，开发商远东集团提出多项承诺，包括缩小风场、增加鸟类飞行空间、施工全程采用减噪工法等，顺利通过环评初审。

--台北纺织展（Titas）昨日盛大开幕，今年三大主轴为环保永续、机能应用与智慧纺织，远东董事长徐旭东旭东喊话，纺织业绝不是夕阳产业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)