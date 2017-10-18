《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月18日

*工商时报：

--行政院长赖清德表示，希望藉由排除投资障碍，带动台湾内部投资，也带动新南向等其他国家对台湾投资。其中，活化土地方面，经部将采〞先罚后拍卖〞处理，罚则将为公告地价5%或10%以下。

--DRAM(动态随机存取记忆体)厂南亚科召开法人说明会，第三季本业获利优于预期，虽然大动作处分美光持股认列业外收益达111.65亿台币，但因股价大涨提列可转换公司债(ECB)选择权评价损失68.63亿，算结归属母公司税后净利达85.74亿，每股净利3.12台币。南亚科总经理李培瑛表示，第四季需求成长，供给会比第三季更吃紧，价格持续看涨。

*经济日报：

--国际资金大举进驻台股，根据统计，挪威中央银行目前重金布局约120档台股，持股市值约三、四千亿台币，击败新加坡及沙乌地阿拉伯，今年成为最爱台湾的国际主权基金。

--许多民众不满房价长期被公设灌水，内政部为更真实揭露房屋单价，正研议于实价登录网同步公布每笔交易扣除公设后的单价。内政部次长花敬群表示，各界对〞实坪制〞的定义未有共识，但至少短期内政部可在资讯揭露部分更加精进；资讯揭露更完整后，民众就可以自行判断房屋价值是否合理、要不要购买。

--金管会与台北市讨论金融科技园区建置，据了解，金融科技创新园区需要两大条件，一是参考国外的经验，空间约700坪-900坪，其次，希望现成建筑物让厂商以便宜的租金，直接进驻。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)